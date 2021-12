Sven Kramer heeft zich maandag afgemeld voor de 10 kilometer op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf. De Friese routinier focust zich op de 5 kilometer en de ploegenachtervolging.

Kramer liet zondag, nadat hij zich met een verdienstelijke derde plek op de 5 kilometer vrijwel zeker voor de Olympische Spelen in Peking had geplaatst, al weten dat hij de 10 kilometer dinsdag alleen zou rijden als dat nut heeft.

"Ik moet voor mezelf bedenken: maak ik serieus kans? Word ik er beter van voor de 5 kilometer op de EK afstanden? Word ik er beter van voor de 5 kilometer en de ploegenachtervolging op de Spelen? Het moet een doel hebben. Zo niet, dan rijd ik 'm niet", aldus Kramer zondag.

De 35-jarige Fries hakte maandag de knoop door en besloot zich af te melden. De 10 kilometer is al jaren geen prioriteit voor Kramer, ook omdat die afstand meer vraagt van zijn kwetsbare rug.

Kramer is drievoudig olympisch kampioen op de 5 kilometer. Op de 10 kilometer won hij zilver in 2014.

Selectievolgorde mannen voor Spelen 1. Winnaar 1.000 meter

2. Patrick Roest (5.000 meter)

3. Winnaar 1.500 meter

4. Nummer twee 1.000 meter

5. Winnaar 10.000 meter

6. Massastart (wordt gekozen)

7. Nummer twee 1.500 meter

8. Merijn Scheperkamp (500 meter)

9. Nummer drie 1.000 meter

10. Nummer drie 1.500 meter

11. Jorrit Bergsma (5.000 meter)

12. Nummer twee 10.000 meter

13. Dai Dai N'tab (500 meter)

14. Sven Kramer (5.000 meter)

15. Kai Verbij (500 meter)

Kramer in januari weer in actie op EK afstanden

Kramer is waarschijnlijk bezig aan zijn laatste seizoen. De verwachting is dat hij na de Spelen van februari in Peking zijn zeer succesvolle loopbaan beëindigt.

De EK afstanden wordt voor Kramer zijn eerste optreden na het OKT. Dat evenement wordt van 7 tot en met 9 januari in Thialf gehouden.

Patrick Roest en Jorrit Bergsma zijn dinsdag de favorieten op de 10 kilometer bij het OKT. Zij eindigden maandag respectievelijk als eerste en tweede op de 5.000 meter.