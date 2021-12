Regerend olympisch kampioene Carlijn Achtereekte heeft zich maandag bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf met het kleinst mogelijke verschil geplaatst voor de Spelen op de 3 kilometer. Irene Schouten en Antoinette de Jong mogen ook naar Peking.

Achtereekte was in Heerenveen één honderdste sneller dan de verrassende Merel Conijn: 3.59,20 om 3.59,21. Achtereekte eindigde als derde en is zo goed als zeker van deelname aan de Spelen, terwijl de twintigjarige Conijn ondanks een dik persoonlijk record net buiten de boot valt.

Schouten maakte haar favorietenrol waar door met 3.55,65 de snelste tijd te noteren. Wereldkampioene De Jong klokte de tweede tijd (3.57,54) en pakte haar tweede olympische ticket, na de 1.000 meter.

Joy Beune kwam net als Conijn nipt tekort voor een topdrieklassering. De 22-jarige schaatsster van Jumbo-Visma werd vijfde in 3.59,97 en gaf slechts 0,77 seconden toe op ploeggenote Achtereekte.

Ireen Wüst had het zwaar in de laatste rondes en eindigde als zevende (4.02,36). De 35-jarige Brabantse won twee keer goud (2006 en 2014) en één keer zilver (2018) op de 3 kilometer bij de Spelen, maar richt zich de laatste jaren vooral op de 1.000 en 1.500 meter. Ze verzekerde zich zondag met een derde plek op de kilometer al van deelname aan de Spelen.

Irene Schouten plaatste zich overtuigend voor de Spelen. Irene Schouten plaatste zich overtuigend voor de Spelen. Foto: ANP

Achtereekte zo goed als zeker van ticket

Achtereekte is nog niet helemaal zeker van een olympisch ticket, al is de kans heel groot dat ze naar de Spelen mag. De derde plek op de 3 kilometer staat op de elfde plaats van de selectievolgorde (zie tabel hieronder), terwijl er maximaal negen vrouwen mogen meedoen in Peking.

De 31-jarige stayer werd vier jaar geleden ook derde op de 3 kilometer bij het OKT. Ze zorgde vervolgens bij de Spelen van Pyeongchang voor een grote verrassing door goud te winnen, voor Wüst en De Jong. Haar winnende tijd was toen 3.59,21, één honderdste langzamer dan maandag.