Merijn Scheperkamp heeft maandag voor een stunt gezorgd op de 500 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen. De rijder van Jumbo-Visma klokte een sensationele tijd van 34,45 seconden in Thialf en plaatste zich daarmee voor de Olympisch Winterspelen in Peking. Dai Dai N'tab en Kai Verbij zitten in de wachtkamer, terwijl Ronald Mulder de Spelen misliep.

De 21-jarige Scheperkamp werd in de eerste omloop van de 500 meter nog derde in 34,64, maar overtrof in de laatste en beslissende 500 meter de eerste tijd van N'tab (34,53). De Hilversummer was liefst negentien honderdsten sneller en bleef met 34,45 als enige rijder onder de 34,50. De snelste tijd van de twee omlopen wordt gebruikt om het klassement op te maken.

Scheperkamp zal als winnaar van de 500 meter zijn olympische debuut maken in Peking. De jonge sprinter eindigde nog nooit op het podium bij een nationale of internationale wedstrijd. Pas sinds vorig seizoen rijdt hij bij de senioren.

