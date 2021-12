Merijn Scheperkamp heeft maandag voor een stunt gezorgd op de 500 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen. De schaatser van Jumbo-Visma klokte een sensationele winnende tijd van 34,45 seconden en plaatste zich daarmee voor de Spelen in Peking. Dai Dai N'tab en Kai Verbij zitten in de wachtkamer, terwijl Ronald Mulder de Spelen misliep.

De 21-jarige Scheperkamp werd op de eerste 500 meter nog derde in 34,64, maar overtrof op de laatste en beslissende 500 meter de snelste tijd van N'tab (34,53). De Hilversummer bleef met 34,45 als enige rijder onder de 34,50. De snelste tijd van de twee omlopen wordt gebruikt om het klassement op te maken.

Scheperkamp zal als winnaar van de 500 meter zijn olympische debuut maken in Peking. De jonge sprinter eindigde nog nooit op het podium bij een nationale of internationale wedstrijd. Pas sinds vorig seizoen rijdt hij bij de senioren.

N'tab zit met zijn tweede plaats nog in de wachtkamer voor de Spelen. De viervoudig Nederlands kampioen was in de slotrit tegen Kai Verbij niet bij machte om onder de 34,45 van Scheperkamp te duiken. In de eerste omloop werd hij nog gehinderd door een vallende Hein Otterspeer. Vier jaar geleden liep N'tab olympische kwalificatie op pijnlijke wijze mis door twee valse starts.

Voor Verbij wordt het met zijn derde plaats op de 500 meter een moeilijk verhaal. De Noord-Hollander noteerde 34,57 in de eerste omloop en zag zijn tweede 500 meter in het water vallen door een misslag bij de start.

De tweede en derde plek staan relatief laag in de selectievolgorde (zie de tabel onderaan het artikel), waardoor het maar de vraag is of die plekken een olympisch ticket zullen opleveren. De selectievolgorde is nodig omdat er maximaal negen Nederlandse schaatsers naar de Spelen mogen.

Routinier Mulder loopt Spelen mis

Mulder zal sowieso niet meedoen aan de 500 meter op de Olympische Spelen. De 35-jarige sprinter was vier jaar geleden met 34,49 nog de beste bij het OKT, maar nu eindigde hij met 34,74 als vijfde.

Bij de NK afstanden liep Mulder eind oktober een liesblessure op. De winnaar van olympisch brons in 2014 reed maandag zijn beste tijd van het seizoen, maar dat was niet genoeg om zich voor de vierde keer op rij te plaatsen voor de Spelen.

Ook Otterspeer kon geen hoge ogen gooien. In de eerste omloop viel hij in de eerste binnenbocht, waarna hij op de tweede 500 meter 34,89 noteerde. Dat was bij lange na niet genoeg voor kwalificatie.

De 33-jarige Otterspeer behoort al jaren tot de wereldtop op de sprintafstanden, maar wist zich nog nooit te plaatsen voor de Spelen. Net als Verbij, N'tab en Mulder heeft hij de 1.000 meter van woensdag nog achter de hand.