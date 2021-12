Dai Dai N'tab heeft maandag de snelste tijd geklokt bij de eerste 500 meter van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Kai Verbij en Merijn Scheperkamp staan voorlopig tweede en derde, terwijl Hein Otterspeer onderuitging.

De mannen rijden vanaf 19.11 uur nog een 500 meter. De snelste tijd van de twee omlopen wordt gebruikt om het klassement op te maken. Op de Spelen van Peking wordt in februari overigens maar één 500 meter geschaatst.

Het belooft een heel spannende tweede omloop te worden, want de toppers zitten na de eerste 500 meter dicht bij elkaar. N'tab klokte 34,53, Nederlands kampioen Verbij gaf maar vier honderdsten toe (34,57) en nummer drie Scheperkamp (34,64) was ruim een tiende langzamer dan zijn ploeggenoot.

Ronald Mulder (vijfde in 34,74) en Tijmen Snel (zesde in 34,82) mogen ook nog hopen op een topdrieklassering, net als de gevallen Otterspeer.

Thomas Krol haalde met 34,69 ruim twee tienden van zijn persoonlijk record af en eindigde daarmee als vierde, maar hij meldde zich af voor de tweede 500 meter. De rijder van Jumbo-Visma wil zich volledig richten op de 1.000 en 1.500 meter van later deze week, afstanden waarop hij olympisch kampioen kan worden.

Alleen de nummer één van de 500 meter weet zeker dat hij naar Peking mag. De tweede en derde plek staan relatief laag in de selectievolgorde (zie de tabel onderaan het artikel), waardoor het maar de vraag is of die plekken een olympisch ticket zullen opleveren. De selectievolgorde is nodig, omdat er maximaal negen Nederlandse schaatsers naar de Spelen mogen.

Hein Otterspeer ging hard de kussens in op de eerste 500 meter. Foto: ANP

N'tab wil voor eerste keer naar Spelen

N'tab is viervoudig Nederlands kampioen op de 500 meter en de nummer drie van de WK afstanden van vorig seizoen. Vier jaar geleden was hij ook de favoriet op het OKT, maar werd hij gediskwalificeerd vanwege twee valse starts. Maandag kreeg N'tab in zijn eerste rit te maken met een valse start van tegenstander Otterspeer, maar hield hij zijn hoofd koel.

Otterspeer viel in de eerste binnenbocht. De 33-jarige schaatser van Team Reggeborgh behoort al jaren tot de wereldtop op de sprintafstanden, maar wist zich nog nooit te plaatsen voor de Spelen. Hij krijgt op de tweede 500 meter kans op revanche. Ook heeft hij de 1.000 meter van woensdag nog achter de hand.

Mulder was vier jaar geleden met 34,49 de beste bij het OKT, maar de 35-jarige sprinter kende een slechte start van het huidige seizoen. Bij de NK afstanden van eind oktober liep hij een liesblessure op. De winnaar van olympisch brons in 2014 reed maandag zijn beste tijd van het seizoen, maar zal harder moeten schaatsen om zich voor de vierde keer op rij te plaatsen voor de Spelen op de 500 meter.