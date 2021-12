Jac Orie is niet verbaasd dat Sven Kramer zondag een goede 5 kilometer schaatste bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). De coach van Jumbo-Visma hield de afgelopen weken altijd vertrouwen in de kwaliteiten van zijn pupil.

"Sven Kramer moet je nooit afschrijven, daar is hij een te goede schaatser voor", aldus Orie. "We hebben het al vaker gezien bij types als Sven: ze kunnen er uit het niks gewoon weer staan. Hij kan misschien minder vaak goed rijden, maar hij kán het nog wel."

De 35-jarige Kramer kende een slecht voorseizoen, met een negende plaats in de B-groep op de 5 kilometer bij de wereldbeker in het Poolse Tomaszów Mazowiecki als dieptepunt.

De viervoudig olympisch kampioen zette na die teleurstelling alles op de 5.000 meter op Tweede Kerstdag in een leeg Thialf en die keuze bleek succesvol. Kramer klokte met 6.12,29 de derde tijd en is heel dicht bij een ticket voor de Spelen van Peking.

"Sven is natuurlijk een schaatser met ontzettend veel kwaliteiten. Laten we eerlijk zijn: hij is niet de eerste de beste", zei Orie. "Als hij eenmaal een kans ruikt, dan gaat hij die echt wel een keer pakken. Het was zondag een heel spannende wedstrijd, maar Sven reed een toprit."

'We hebben alles op de 5 kilometer gezet'

Orie en Kramer kozen er na de World Cup in Polen voor de voorbereiding van de schaatser op het OKT wat om te gooien. De Fries reed geen enkele langebaanwedstrijd meer, startte in twee marathons en trainde vooral heel veel.

"We hebben gekeken wat we moesten bijspijkeren bij Sven en daar hebben we vervolgens heel hard aan gewerkt", aldus de coach. "En we hebben er vooral voor gekozen om alles op de 5 kilometer te zetten, terwijl we voorheen altijd nog de 10 kilometer in ons achterhoofd hadden. Dat maakte het wat makkelijker."

Tijdens het trainingskamp in het Italiaanse bergdorpje Collalbo aan het begin van deze maand zag Orie bij zijn vele fysieke tests dat Kramer langzaam beter werd. "De trend ging gelukkig de goede kant op. We wisten dus dat hij het niveau had om goede tijden te rijden. Het is heel mooi dat dat ook gelukt is."

Kramer is nog niet helemaal zeker van kwalificatie voor de Olympische Spelen, omdat de derde plek op de 5 kilometer laag in de zogenoemde selectievolgorde staat (zie tabel hieronder). De dertigvoudig wereldkampioen moet de komende vier dagen hopen dat veel schaatsers zich op meerdere afstanden plaatsen voor Peking. Bovendien heeft hij nog de kans op een aanwijsplek voor de ploegenachtervolging achter de hand.