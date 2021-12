Antoinette de Jong plaatste zich zondag op de 1.000 meter voor de Olympische Spelen, maar dat ging ten koste van haar jongere zus Michelle de Jong. En dat deed even pijn.

"Sorry", was het eerste dat de 26-jarige Antoinette de Jong na haar 1.000 meter op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen tegen haar vier jaar jongere zus zei.

"Antoinette was na de race teleurgestelder dan ik omdat ik me niet geplaatst heb", aldus Michelle de Jong. "Dat kwam wel even binnen, het was pijnlijk om haar zo teleurgesteld te zien."

Michelle de Jong mocht zondag door een knappe tijd van 1.14,89 lang hopen op een topdrieklassering en daarmee (bijna zekere) olympische kwalificatie op de 1.000 meter.

In de voorlaatste rit waren Antoinette de Jong (1.14,61) en Ireen Wüst (1.14,80) echter sneller, waarna topfavoriet Jutta Leerdam (1.14,09) Michelle de Jong definitief uit de top drie stootte. De rijdster van Team Reggeborgh kwam negen honderdsten tekort voor de derde plek.

"Ik was blij voor mezelf, maar vond het vooral heel erg voor Michelle", aldus Antoinette de Jong. "Ik had het er echt moeilijk mee toen ik van het ijs afstapte, moest even slikken. Het heeft toch meer lading als je je zusje verslaat dan als het iemand anders is."

'Antoinette moet gewoon blij zijn met haar prestatie'

Het schuldgevoel van Antoinette de Jong komt ook voort uit het feit dat de 1.000 meter voor haar een 'bonusafstand' is. De allroundster richt zich vooral op de 1.500 meter, de 3.000 meter en de ploegenachtervolging. "Ik voelde me de zus die zomaar even een 1.000 meter erbij rijdt en zich plaatst."

Voor sprinter Michelle de Jong is de 1.000 meter wel een hoofdzaak. "Daarom heeft Antoinette het gevoel dat ze mij een olympisch ticket heeft ontnomen, maar zo moet ze het totaal niet zien. Zo bekijk ik het in ieder geval niet. Ze moet gewoon blij zijn met haar prestatie. Dat ben ik ook; ik zag totaal niet aankomen dat ik zo dicht bij de top drie zou zitten."

De jonge Friezin dichtte zichzelf voor het OKT vooral goede kansen toe op de 500 meter. Op die afstand kan ze er dinsdag met een topdrieklassering mogelijk alsnog voor zorgen dat ze samen met haar zus naar China mag.

"Ik kan nu gaan balen dat ik op negen honderdsten naast een olympisch ticket grijp, maar ik probeer het liever om te zetten naar iets positiefs", aldus Michelle de Jong. "Ik wil dit goede gevoel meenemen naar de 500 meter. Deze 1.000 meter was vooral een mooie bevestiging van mijn vorm."