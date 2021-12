Een paar uur nadat hij een persoonlijk record schaatste op de 5 kilometer, won Bart Hoolwerf zondag de eerste marathon op natuurijs. Het werd zo een Tweede Kerstdag om niet snel te vergeten voor de 23-jarige schaatser.

"Ik zat net een kwartiertje in de auto op weg naar Thialf, toen ik de vraag kreeg of ik de marathon zou rijden. Ik dacht eerst dat het een grapje was, maar toen ik las dat ze het ijs zouden gaan meten begon het wel meteen te kriebelen", vertelt Hoolwerf aan Schaatsen.nl.

Met 6.24,34 reed Hoolfwerf een dik persoonlijk record op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf. Daarmee ging hij enige tijd aan de leiding, tot Sven Kramer het ijs op kwam. Uiteindelijk bleek de tijd van Hoolfwerf genoeg voor de achtste plek, waarmee hij niet in de buurt kwam van de olympische tickets.

Ondanks de inspanning in Heerenveen stond Hoolwerf enkele uren later 70 kilometer verderop aan de start in Noordlaren voor de marathon. Het ijs was daar 3 centimeter dik, waardoor het Groningse dorp de strijd met Haaksbergen won om de eerste marathon van deze winter te organiseren.

Hoolwerf voelde wel wat vermoeidheid, maar dat weerhield hem er niet van om een actieve koers te rijden en in de slotfase de sprint van de kopgroep met overmacht te winnen.

"Dit is prachtig. Van het spekgladde ijs in Thialf naar Noordlaren was wel even wennen", vertelde Hoolwerf. "Maar natuurijs is het mooiste wat er is, daar leven wij voor als marathonschaatsers."

Marathons als die op de Weissensee zijn de favoriete wedstrijden van de schaatser uit het Utrechtse Eemdijk. "Natuurlijk is Noordlaren wel iets anders dan schaatsen op de grote meren, maar het is toch mooi dat dit kan", zei hij.

Het peloton tijdens de marathon in Noordlaren. Het peloton tijdens de marathon in Noordlaren. Foto: ANP

Hoolwerf combineert beide disciplines ook komende week

Hij volgt Simon Schouten op als winnaar van de eerste natuurijsmarathon. Vorige winter konden er geen wedstrijden worden gehouden, omdat marathonschaatsen niet als topsport werd aangeduid en niet door kon gaan vanwege coronamaatregelen.

"Iedereen zat bij de pakken neer toen er natuurijs lag maar we geen wedstrijden mochten houden", blikt Hoolwerf terug. "Dan is het mooi dat het in deze tijd wel gewoon kan en dat iedereen hierheen is gekomen. Er stond toch een mooi peloton aan de start om de sport te promoten."

Hoolwerf gaat ook komende week het langebaanschaatsen combineren met het marathonschaatsen. Woensdag doet hij mee aan de 10 kilometer op het OKT, op Nieuwjaarsdag staat hij aan de start op het NK marathon.

"Ik wil in Thialf gewoon een goede wedstrijd rijden en een mooie tijd neerzetten. Er zijn jongens die deze week hun carrière kunnen maken of breken, voor mij hangt er niet zoveel van af."