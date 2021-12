Marwin Talsma baalt dat hij zondag geen rol van betekenis heeft kunnen spelen op de 5 kilometer bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen. De Fries was op voorhand een van de concurrenten van Sven Kramer in de strijd om een olympisch ticket, maar door de naweeën van een griepje eindigde hij als laatste.

Het was een pijnlijk beeld, zondag iets voor 16.00 uur in het lege Thialf. Terwijl Patrick Roest een paar meter verwijderd was van zijn winnende tijd op de 5 kilometer, klonk voor Talsma de bel voor de laatste ronde. Zwoegend en met een verslagen gezicht kwam de Sneker 35 seconden later in de langzaamste tijd van het deelnemersveld over de eindstreep.

"Het was niet heel geweldig om er zo bij te rijden", zei Talsma even later met gevoel voor understatement tegen NU.nl. "Het was alles of niets en het is niets geworden. Na een aantal ronden heb ik het laten lopen om de schade aan mijn lichaam te beperken."

De 24-jarige Talsma eindigde eind oktober bij de NK afstanden nog als derde op de 5 kilometer en gold daardoor als een van de kanshebbers voor een olympisch ticket. Een griepje, opgelopen op de terugreis van de wereldbekerwedstrijd in Calgary, verziekte zijn olympische droom. Naar eigen zeggen was hij in Thialf op 80 procent van zijn niveau.

Marwin Talsma gooide na een paar ronden de handdoek en eindigde als laatste op de 5 kilometer. Marwin Talsma gooide na een paar ronden de handdoek en eindigde als laatste op de 5 kilometer. Foto: ANP

'Frustrerend dat je zoiets oploopt'

Vier dagen lang lag Talsma op bed nadat hij twee weken geleden was teruggekeerd uit Calgary, waar hij de olympische quotumplaatsen voor Nederland op de lange afstanden moest veiligstellen. "Al een dag na aankomst werd ik ziek. Ik kreeg last van mijn keel en het werd alleen maar erger: hoofdpijn, buikpijn en koorts."

"Ik heb er alles aan gedaan om van de klachten af te komen. Een Strepsil hier en daar. Dan hoop je dat het overgaat, maar de volgende dag werd het alleen maar erger. Ik dacht gelijk: shit, als het maar niet doorzet. Maar dat deed het wel. Toen was het klaar."

Voor Talsma was de periode op bed een mentale martelgang. "Ik wist dat het al een lastige zaak zou worden om me te kunnen plaatsen voor de Spelen, ik moest echt boven mezelf uitstijgen. Dan is het frustrerend dat je zoiets oploopt in een vliegtuig."

Marwin Talsma baalt na zijn verloren race op de 5 kilometer. Marwin Talsma baalt na zijn verloren race op de 5 kilometer. Foto: Pro Shots

'Had misschien sneller dan Sven gereden'

Pas afgelopen dinsdag stond Talsma voor het eerst sinds zijn griepje op het ijs, slechts vijf dagen voor de 5 kilometer op het OKT. De Fries heeft nooit overwogen om zich terug te trekken. "Ik wist dat dit kon gebeuren, maar ik wilde rijden, ook al zeiden meerdere mensen dat ik het niet moest doen. Ik heb er een hele tijd naartoe gewerkt en dan wil je toch starten. Maar het heeft niet goed uitgepakt."

Voor Talsma was de kater des te groter toen hij zag dat Kramer met 6.12,29 de derde tijd reed. "Als ik fit was geweest, had ik een derde of vierde tijd kunnen rijden", aldus de Fries, wiens persoonlijk record op 6.13,18 ligt. "Ik had misschien wel sneller dan Sven gereden. Dit doet zeker pijn."

Talsma, die zich zondagavond wel afmeldde voor de 10 kilometer, heeft achteraf geen spijt van zijn trip naar Calgary. "Wie gaat er nu een World Cup afzeggen? Dat zit niet in mijn aard. Ik heb jarenlang gestreden om überhaupt een World Cup te mogen rijden. Het is niet anders. Je kan er lang en breed over praten, maar dat lost het niet op. Gelukkig kan ik nog vier jaar door."