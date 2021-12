Maaike Verweij en Bart Hoolwerf hebben in Noordlaren de eerste marathon op natuurijs gewonnen. IJsbaan van De Hondsrug in het Groningse dorp won de jaarlijkse strijd met Haaksbergen om de eerste marathon te organiseren.

Hoolwerf leverde een bijzondere prestatie op Tweede Kerstdag. Hij reed in de middag een persoonlijk record op de 5.000 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf en won vervolgens 's avonds met overmacht de marathon.

De schaatser van Jumbo-Visma troefde na honderd rondes in de eindsprint zijn medevluchters af. Sjoerd den Hertog kwam als tweede over de meet, Crispijn Ariëns werd derde.

Bij de vrouwen was Verweij na zestig ronden veruit de sterkste in de massasprint. Ineke Dedden finishte als tweede en de derde plaats was zondag voor Dieuwertje van Kalken.

De schaatsers waren zondag in allerijl naar het Groningse dorp gereisd. Het besluit om de marathon te houden, werd zondag vroeg in de middag genomen nadat competitieleider Willem Hut van de schaatsbond KNSB ruim 3 centimeter dikte had gemeten op de ijsbaan.

Enkele leden van de organisatie volgen de marathon, die niet voor publiek toegankelijk was. Foto: ANP

Verweij laat kerstdiner graag schieten voor marathon

Verweij moest het helemaal zelf doen, want haar ploeggenoten van Team Zaanlander doen allemaal mee aan het OKT in Thialf en ontbraken in Noordlaren. Verweij kon daardoor onder meer niet rekenen op haar kopvrouw Ineke Schouten.

"Heel gaaf dat ik het in mijn eentje heb gered. Ik zat dit seizoen al een paar keer tegen het podium aan, dus ik ben heel blij met deze overwinning", zei de 20-jarige schaatsster uit het Drentse Veenhuizen bij de NOS.

Verweij was blij met de op het laatste moment ingeplande marathon op Tweede Kerstdag. "Ik had wel een kerstdiner gepland, maar dat offerde ik heel graag op voor deze wedstrijd. Het was een mooie ijsvloer met weinig scheuren."

De afgelopen jaren ging het steeds tussen de ijsverenigingen uit Noordlaren en Haaksbergen om wie de eerste marathon op natuurijs mocht organiseren. De edities van februari 2018 en januari 2019 werden verreden in Haaksbergen.