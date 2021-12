Jorien ter Mors wilde zondag na haar vijfde plek op de 1.000 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) niet denken aan de olympische titel die ze niet kan verdedigen. De 32-jarige schaatsster heeft al haar energie nodig om woensdag op de 1.500 meter wél een ticket naar de Spelen van Peking te verdienen.

"Natuurlijk baal ik van deze 1.000 meter, maar ik weet ook nog dat mijn toernooi nog niet klaar is", zei Ter Mors, die zich na haar eerste race in Thialf afmeldde voor 500 meter van dinsdag. "Ik kan nu wel bij de pakken neerzitten, maar dat heeft helemaal geen zin voor wat er nog komen gaat. Ik moet vertrouwen proberen te houden voor de 1.500 meter."

De rijdster van Team IKO noteerde op de kilometer een tijd van 1.15,08, waarmee ze 0,28 seconden tekortkwam voor een plek in de top drie. Jutta Leerdam (eerste in 1.14,09), Antoinette de Jong (1.14,61) en Ireen Wüst (1.14,80) waren sneller en starten in februari normaal gesproken namens Nederland op de Spelen.

Ter Mors maakte in haar eerst volle rondje een foutje en kon dat in het restant van haar race niet meer herstellen. "Ik kwam iets te veel omhoog en dat was funest. Vroeger kon ik een foutje maken en nog steeds knetterhard rijden, maar zoveel marge heb ik nu niet meer."

In 2018 pakte de Twentse olympisch goud op de 1.000 meter door de Japanse vrouwen Nao Kodaira en Miho Takagi af te troeven. "Maar het geeft voor mij geen extra lading dat ik nu die titel ga kwijtraken. Ik heb dit jaar alweer zoveel shit gehad, dat dat wel het laatste is waar ik mee bezig ben. Een olympische titel geeft geen enkele garantie bij dit OKT, was het maar waar."

Ter Mors kwam dit seizoen mede door problemen in de privésfeer nog niet tot veel aansprekende resultaten. "Mijn lichaam is prima in vorm, maar het is bekend dat ik een zware periode heb gehad. Ik probeer zo hard mogelijk mijn best te doen om er mentaal goed voor te staan. Ik kan op dit moment niet beter dan dit en hopelijk maak ik op de 1.500 meter minder foutjes."

Kok tweede verliezer van 1.000 meter

De tweede grote verliezer van de 1.000 meter was Femke Kok. De 21-jarige Friezin werd eind oktober bij de NK afstanden nog tweede op de kilometer, maar kwam zondag niet verder dan de zesde plek (1.15,42).

"Femke kon vandaag niet haar beste race laten zien en dat is heel zuur", zei coach Michel Mulder. "Het eerste deel van haar race was heel sterk, maar in de slotronde ging het mis."

Kok had na 600 meter de snelste tussentijd van het hele veld, maar in haar laatste 400 meter had ze een verval van liefst 3,4 seconden. "We weten niet precies waarom het niet goed ging", aldus Mulder. "Te veel zenuwen? Dat zou kunnen, dit is nu eenmaal een heel spannende wedstrijd."

Kok krijgt dinsdag op de 500 meter - haar favoriete afstand - haar laatste kans om een olympisch debuut veilig te stellen. Mulder: "Als Femke dan zo rijdt als vandaag bij de eerste 500 meter, komt het goed."