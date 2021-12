Jutta Leerdam was vooral opgelucht dat ze zondag een slechte start te boven was gekomen op de 1.000 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf. De kopvrouw van Team Worldstream-Corendon zegevierde met een royaal verschil in Heerenveen, maar had wel wat goed te maken na een voor haar doen matige opening.

"De eerste 100 meter waren heel slecht", zei Leerdam. "Kosta Poltavets (haar coach, red.) zei met een knipoog dat zijn ergste nachtmerrie was uitgekomen: hij had me nog nooit zo slecht zien starten."

De 22-jarige Leerdam opende met 17,95 seconden ruim drie tiende van een seconde langzamer dan haar concurrente Femke Kok, zonder dat ze bijvoorbeeld een misslag maakte of met de punt van haar schaats in het ijs terecht was gekomen.

"Ik heb weleens slechter gestart, maar ik herkende mezelf bijna niet. Ik heb wel vaker een foutje gemaakt, dus ik moest mijn ding blijven doen. Ik kan best wel snel iets vergeten. Misschien maakte het niet uit en dat bleek ook zo."

Leerdam wist niet hoe het kwam dat ze zo slecht uit de startblokken was gekomen. Ze weigerde het op de spanning van het zenuwslopende OKT te gooien.

Leerdam herpakte zich in de laatste twee volle ronden en was ondanks de matige start aan de streep een halve seconde sneller dan nummer twee Antoinette de Jong. Daarmee zal ze in februari haar olympische debuut maken in Peking.

161 Leerdam viert plaatsing in stil Thialf: 'Ik mis het publiek heel erg'

'Vloek van OKT zou mij niet treffen'

Leerdam gaf toe opgelucht te zijn dat ze zich had geplaatst voor de Olympische Spelen. Vooraf zei ze dat ze als Nederlands beste schaatsster op de 1.000 meter alleen maar kon verliezen op het olympisch kwalificatietoernooi.

"Er gebeuren altijd gekke dingen bij een OKT, maar op de een of andere manier kon ik niet geloven dat er gekke dingen met míj zouden gebeuren, dat de vloek van het OKT mij zou treffen. Je moet in jezelf geloven. Ik wilde me ook niet laten beïnvloeden door alle verwachtingen van de media en van buitenaf."

Toch gierden de zenuwen ook door haar lijf toen Leerdam aan het inrijden was, ook al zag ze dat Ireen Wüst, De Jong en Kok geen toptijd noteerden in Thialf. "Woorden als paniek en onzekerheid wil ik niet gebruiken, maar ik was zeker wel gespannen. Maar dat hield mij juist heel scherp."

"Ik wist dat ik niet mijn beste race ooit hoefde te rijden om me te plaatsen voor de Olympische Spelen, dat gaf rust. Het gaat er bij dit toernooi niet om wat voor tijd je rijdt. Maar het is wel fijn dat ik zonder een toprit alsnog won."