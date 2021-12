Sven Kramer hield ondanks een slecht voorseizoen altijd het geloof dat hij op Tweede Kerstdag goed genoeg zou zijn om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Zondag bewees de 35-jarige schaatser met de derde plek op de 5 kilometer bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) dat hij nog steeds mee kan doen met de besten.

Natuurlijk kreeg hij mee dat er de afgelopen weken getwijfeld werd over zijn kansen op olympische plaatsing. Dat er gespeculeerd werd over een mogelijk einde van zijn loopbaan zes weken voor de start van de Spelen van Peking.

"Ik snap het, want het was soms niet genoeg wat ik liet zien. Daar loop ik absoluut niet voor weg", aldus Kramer. "Maar ik heb altijd gezegd: de afrekening komt pas op 26 december. Het was aan mij om vandaag met mijn benen te antwoorden en ik ben blij en opgelucht dat dat gelukt is."

De viervoudig olympisch kampioen reed in de aanloop naar het OKT maar twee officiële 5 kilometers. Eind oktober eindigde hij als vijfde bij de NK afstanden in Heerenveen en twee weken later werd hij slechts negende in de B-groep bij de wereldbeker in het Poolse Tomaszów Mazowiecki.

De vereiste topdrieklassering bij het cruciale kwalificatietoernooi leek daardoor ver weg, maar Kramer leverde zondag in een leeg Thialf een sterke race af. Mede door een versnelling in de laatste twee rondes noteerde hij 6.12,29, goed voor de derde plek achter Patrick Roest (6.08,64) en Jorrit Bergsma (6.11,14). De Fries is daardoor heel dicht bij een olympisch ticket.

"Natuurlijk weet ik dat ik geen fantastisch voorseizoen heb gehad", zei Kramer. "Maar de mensen om me heen - mijn ploeg, de sponsoren, mijn coach Jac Orie - hebben altijd het vertrouwen gehouden. En ik heb zelf ook nooit het vertrouwen in eigen kunnen verloren. Dat is voor mij het belangrijkste. Wat anderen ervan vinden, maakt me weinig uit."

'Je moet soms een paar hobbels over'

Kramer koos na zijn teleurstellende optreden in Polen voor een andere route naar het OKT dan de meeste van zijn concurrenten. De Fries opteerde voor een lang trainingsblok, startte in twee marathons, maar reed geen enkele officiële langebaanwedstrijd.

"Het leek misschien op paniekvoetbal, maar dat is het nooit geweest", zei Kramer over zijn voorbereiding. "We deden alles met de reden om vandaag goed te zijn."

"Natuurlijk waren er de afgelopen weken minder leuke momenten, maar ik kreeg vooral regelmatig de bevestiging dat het best goed ging. De weg naar succes is nu eenmaal niet altijd helemaal geëffend, soms moet je een paar hobbels over. Dat weet ik na vijftien jaar topsport wel."

Zijn ervaring zorgde er ook voor dat hij zondag niet ten onder ging aan de spanning, ondanks de lading die op zijn 5 kilometer lag. "Natuurlijk was het spannend vandaag, maar toen ik een jaartje of twintig was, werd ik zenuwachtiger wakker voor zo'n belangrijke race dan nu. Ik heb veel bagage in mijn tas en dat hielp me om relaxter door de dag heen te komen."