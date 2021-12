Sven Kramer heeft dankzij een sterke 5 kilometer op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) een zeer grote kans op deelname aan de Olympische Spelen. De routinier reed zondag de derde tijd in Thialf. Patrick Roest zette de beste tijd neer en plaatste zich al voor Peking.

Kramer kent door fysieke ongemakken tot dusver een tegenvallend seizoen. Er werd zelfs rekening mee gehouden dat de Friese legende zijn schaatsloopbaan zou beëindigen als hij zondag een zwakke 5 kilometer had gereden.

In de laatste rit voor de dweilpauze noteerde Kramer met 6.12,29 veruit de snelste tijd van dat moment. Na de onderbreking kwamen er nog acht mannen in actie die zich op de tijd van de 35-jarige schaatser van Jumbo-Visma konden richten.

Kramers ploeggenoot Roest was in de voorlaatste rit pas de eerste die onder die tijd dook: 6.08,64. In de laatste rit reden Jorrit Bergsma (35) en Beau Snellink (20) lange tijd op het schema van Kramer. Alleen Bergsma lukte het om onder de tijd van Kramer te duiken en de tweede tijd (6.11,14) te rijden.

Ook Bergsma is net als Kramer nog niet officieel zeker van deelname aan de Spelen. Hij moet met een elfde plek op de uitslagenmatrix (zie tabel hieronder) nog plaatsnemen in de wachtkamer.

De tweede en derde plek op de 5 kilometer staan relatief laag in de selectievolgorde. Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

Kramer drievoudig olympisch kampioen op 5 kilometer

Kramer weet nog niet of hij dinsdag op het OKT ook op de 10 kilometer een gooi gaat doen naar een olympisch ticket. Daarnaast maakt hij via de ploegachtervolging kans om als een van de negen Nederlandse mannen te worden geselecteerd voor het evenement in Peking.

Omdat er drie aanwijsplekken te vergeven zijn, is de kans aannemelijk dat Kramer vanwege de ploegachtervolging toch voor Peking wordt geselecteerd, als hij niet bij de eerste negen schaatsers staat.

Kramer is titelverdediger op de olympische 5 kilometer. Hij won de afstand zowel in 2010 (Vancouver), 2014 (Sotsji) als in 2018 (Pyeongchang).