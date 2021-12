Jorien ter Mors kan op de Olympische Spelen in Peking haar titel op de 1.000 meter niet verdedigen. De regerend olympisch kampioene eindigde zondag bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf slechts als vijfde, waar ze minimaal een plaats bij de beste drie nodig had.

De winst ging in 1.14,09 naar Jutta Leerdam, die daardoor als enige verzekerd is van een olympisch ticket op de 1.000 meter. Ireen Wüst werd derde in 1.14,80, vlak achter Antoinette de Jong (1.14,61).

Vijfvoudig olympisch kampioene Wüst en De Jong zitten daarmee in de wachtkamer. De nummer twee en drie zijn namelijk afhankelijk van de resultaten bij de andere afstanden, al is de kans groot dat ze naar Peking mogen. De selectiecommissie kan ook nog gebruikmaken van aanwijsplekken.

Femke Kok viel net als Ter Mors buiten de boot. De 21-jarige sprintster kwam niet verder dan de zesde tijd. Ook Suzanne Schulting, die in China het shorttracken hoopte te combineren met de lange baan, redde het niet. Zij werd achtste.

Dat de 32-jarige Ter Mors naast een olympisch ticket greep op de 1.000 meter kwam niet als een grote verrassing. Door blessures en problemen in de privésfeer kwam ze dit seizoen niet tot aansprekende resultaten en mocht ze geen internationale wedstrijden rijden.

Selectievolgorde vrouwen voor Spelen 1. Winnaar 5.000 meter

2. Massastart (wordt gekozen)

3. Winnaar 3.000 meter

4. Nummer twee 3.000 meter

5. Winnaar 500 meter

6. Winnaar 1.000 meter

7. Winnaar 1.500 meter

8. Nummer twee 5.000 meter

9. Nummer twee 1.500 meter

10. Nummer twee 1.000 meter

11. Nummer drie 3.000 meter

12. Nummer drie 1.500 meter

13. Nummer drie 1.000 meter

14. Nummer twee 500 meter

15. Nummer drie 500 meter

Leerdam maakt favorietenrol waar

Leerdam kwam in de laatste rit in actie tegen Marrit Fledderus, die negende werd, en maakte haar favorietenrol waar. Wel bleef ze ruim boven de tijd waarmee ze eind oktober Nederlands kampioene werd op de 1.000 meter (1.13,15).

Toch was het ruim voldoende om zich voor het eerst in haar carrière te plaatsen voor de Olympische Spelen. Het verschil met De Jong was ruim een halve seconde, Wüst volgde op meer dan zeven tienden.

Michelle de Jong kwam al in de vijfde (van tien ritten) in actie en stond een tijdje bovenaan. De jongere zus van Antoinette moest uiteindelijk genoegen nemen met de vierde plaats.

Zondag komen bij het OKT ook de mannen nog in actie. Zij rijden de 5.000 meter. Het toernooi, waarbij de olympische tickets voor de Winterspelen worden verdeeld, duurt tot en met 30 december.