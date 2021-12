De eerste marathon op natuurijs van deze winter vindt op Tweede Kerstdag plaats in Noordlaren. Schaatsbond KNSB concludeert dat het ijs dik genoeg is om in het Groningse dorp een wedstrijd te kunnen organiseren.

Omdat het in de nacht van zaterdag op zondag flink gevroren heeft, was de lokale ijsvereniging in staat een behoorlijke ijsvloer neer te leggen. De KNSB onderzocht zondagmiddag of het ijs dik genoeg is en kwam tot een positief oordeel.

"Er ligt hier een prima ijsvloer, we gaan er vanavond een mooie wedstrijd van maken", zegt KNSB-competitieleider Willem Hut. "We zijn nu bezig om de laatste formaliteiten met de gemeente Groningen af te ronden."

De vrouwen beginnen zondagavond om 19.00 uur aan een wedstrijd over in totaal tachtig ronden. Het mannenpeloton is om 20.00 uur aan de beurt. Publiek is vanwege de coronamaatregelen niet welkom op de ijsbaan aan de Zuidlaarderweg.

De KNSB organiseert in vorstperioden het liefst een vierdaagse, maar weet dat de kans daarop klein is. De weersverwachtingen wijzen uit dat maandag al dooi intreedt. Daarom moest er snel gehandeld worden om de marathon in Noordlaren in te plannen.

Noordlaren had in het verleden al meerdere keren de eer om de eerste marathon op natuurijs te mogen organiseren, net als Veenoord en Haaksbergen. Afgelopen winter vonden er vanwege de coronapandemie geen marathons op natuurijs plaats.