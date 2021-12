Sven Kramer zal zondag bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen geduld moeten opbrengen om erachter te komen of zijn tijd op de 5.000 meter voldoende is voor een ticket voor de Olympische Spelen in Peking. De Fries komt al in de vierde rit in actie, zo bepaalde de loting vrijdag.

Volg nieuws over de Olympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Olympische Winterspelen

De 35-jarige Kramer rijdt in de laatste rit voor de dweilpauze tegen Lex Dijkstra. Alle favorieten voor een olympisch startbewijs komen na de onderbreking in actie.

In de voorlaatste rit neemt Patrick Roest het op tegen Marwin Talsma. Jorrit Bergsma verschijnt in de laatste rit op het ijs en treft Beau Snellink.

Kramer hoopt zich zondag op de openingsdag van het OKT op de 5.000 meter te plaatsen voor de Spelen (4-20 februari). Daarvoor moet hij normaal gesproken in de top drie eindigen in Thialf.

Afgelopen maandag was de stayer van Jumbo-Visma bij zijn laatste test voor het OKT vier seconden langzamer dan Roest op de 3.000 meter. Hij noteerde een tijd van 3.40,10 en bleef daarmee vier seconden boven zijn persoonlijk record.

Kramer reed dit seizoen nog niet veel wedstrijden. Half november werd hij bij de wereldbeker in het Poolse Tomaszów Mazowiecki slechts negende in de B-groep van de 5 kilometer, in een matige tijd van 6.30,09. Vervolgens besloot hij de World Cups in Stavanger, Salt Lake City en Calgary over te slaan en alleen nog twee marathons te schaatsen.

Loting 5.000 meter mannen 1. Yves Vergeer-Mats Stoltenborg

2. Bart Mol-Bart Hoolwerf

3. Chris Huizinga-Victor Ramler

4. Lex Dijkstra-Sven Kramer

5. Kars Jansman-Jos de Vos

6. Jan Blokhuijsen-Marcel Bosker

7. Marwin Talsma-Patrick Roest

8. Beau Snellink-Jorrit Bergsma

Wüst in voorlaatste rit 1.000 meter tegen De Jong

Naast de 5.000 meter voor mannen staat op de openingsdag van het OKT de 1.000 meter voor vrouwen op het programma. In de voorlaatste rit neemt Ireen Wüst het op tegen Antoinette de Jong. Daarna komt Jutta Leerdam in actie tegen Marrit Fledderus.

Regerend olympisch kampioene Jorien ter Mors rijdt in de zesde rit tegen Letitia de Jong. Suzanne Schulting komt al in de derde race op het ijs en Femke Kok staat in de achtste rit aan de start.

De top drie op elke afstand (top twee op de 5 kilometer voor vrouwen en de 10 kilometer voor mannen) plaatst zich voor de Spelen, of mag in ieder geval blijven hopen op een ticket naar China.