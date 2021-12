Veel spanning, grote belangen en veel te verliezen; van zondag tot en met donderdag schaatsen vooral de angst en de zenuwen mee bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen.

Jac Orie weet dat zijn schaatsers het niet leuk vinden als hij het zegt. "Maar ik vind het OKT echt ge-wel-dig", aldus de coach van Jumbo-Visma. "Natuurlijk is het beangstigend, maar het kan mij niet spannend genoeg zijn."

Dai Dai N'tab noemt de cruciale vijfdaagse in Thialf een "blotebillenwedstrijd". Zijn ploeggenote bij Jumbo-Visma Antoinette de Jong houdt het op een "alles-of-nietstoernooi".

In vijf dagen tijd worden de tickets voor het langebaanschaatsen in Peking verdeeld en door het grote aantal Nederlandse toppers zullen er ook veel olympische dromen ten einde komen.

"Er ligt een extra lading op, omdat een cyclus van vier jaar afhangt van één wedstrijd", zegt De Jong, die het kwalificatietoernooi voor de derde keer gaat rijden. "Ik denk dat het OKT voor niemand écht leuk is", vult ploeggenote Joy Beune aan. "Je moet bij dit toernooi misschien nog wel beter zijn dan op de Spelen, omdat de concurrentie in Nederland zo groot is."

De belangrijke selectievolgordes, die bepalen wie naar de Spelen mogen. De belangrijke selectievolgordes, die bepalen wie naar de Spelen mogen. Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

'Je moet het niet groter maken dan het is'

N'tab weet als geen ander hoe hard het OKT kan zijn. Vier jaar geleden was de sprinter een van de favorieten op de 500 meter, maar door twee valse starts en daarmee een diskwalificatie kon hij zijn olympische debuut al vergeten voordat hij een meter had geschaatst.

"Met druk omgaan is een trucje dat eigenlijk steeds terugkomt", zegt de 27-jarige N'tab, die naar eigen zeggen totaal niet meer bezig is met wat er eind 2017 gebeurde in Heerenveen. "Natuurlijk is de ene wedstrijd spannender dan de andere, maar als ik rustig ben in mijn hoofd, moet het helemaal goed komen. Koppie erbij en de finish halen, aan meer probeer ik niet te denken."

Een van de andere grote verliezers bij het vorige OKT was Thomas Krol. De huidige wereldkampioen op de 1.500 meter werd derde op de 1.000 meter, maar mocht niet naar de Spelen van Pyeongchang omdat de geblesseerde Kai Verbij een aanwijsplek kreeg van schaatsbond KNSB.

"Ik weet dondersgoed dat dit de spannendste wedstrijd van allemaal is", aldus de 29-jarige Krol, die net als ploeggenoot N'tab nog wacht op zijn eerste Spelen. "Maar ik weet ook dat ik het niet groter moet maken dan het is. Je kunt er allerlei consequenties aan vast hangen, maar uiteindelijk rijden we nog steeds 1.000 of 1.500 meter. Meer dan dat is het niet, zo probeer ik erin te staan."

'Schaatser heeft niks aan coach die ook de pan uit stuitert'

Die boodschap - benader het OKT als alle andere wedstrijden - proberen de coaches aan hun schaatsers over te brengen. "Wij zeggen als begeleidingsstaf tegen onze rijders dat ze een lach op hun gezicht moeten toveren en heel veel plezier moeten hebben in wat ze doen. Daarmee kom je verder dan wanneer je het heel zwaar gaat maken", aldus Rutger Tijssen.

De coach van onder anderen Jutta Leerdam en Koen Verweij bij Team Worldstream-Corendon zag de laatste weken in de trainingen dat de spanning langzaam opliep. "Ik heb daarom vooral geprobeerd de rust te bewaren. Een atleet heeft niets aan een begeleidingsstaf die zelf ook de pan uit stuitert van de zenuwen en stress. Rust geeft de schaatsers het gevoel dat we alles onder controle hebben en er klaar voor zijn."

Orie vertelt zijn schaatsers dat de spanning ook kan helpen om beter te presteren. "Zenuwen zijn geen tegenstander. Tot een bepaalde hoogte natuurlijk, het moet wel een keer stoppen", zegt de coach met een lach. "Maar als sporter weet je: als ik ontzettend veel spanning en angst heb, dan heeft mijn tegenstander dat ook."

Het OKT in een leeg Thialf begint zondag met de 1.000 meter voor vrouwen en de 5.000 meter voor mannen. Tot en met volgende week donderdag worden elke dag twee afstanden afgewerkt.