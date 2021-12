Komt er zondag een einde aan de zeer succesvolle schaatscarrière van Sven Kramer? Dat kan zomaar als de 35-jarige Fries een slechte 5 kilometer rijdt bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen.

Alle keuzes die hij de afgelopen weken heeft gemaakt, stonden in het teken van die ene race op Tweede Kerstdag, de 5.000 meter die hem naar zijn vijfde Olympische Spelen moet brengen. "12,5 rondes knetterhard rijden, daar ben ik volledig op gefocust", zegt Kramer.

Alles wat afleidt van dat doel, zoals het naderende einde van zijn loopbaan, drong hij naar de achtergrond. "Maar natuurlijk speelt de gedachte dat dit mijn laatste race zou kunnen zijn weleens door mijn hoofd", aldus de viervoudig olympisch kampioen. "Ik weet dat het spannend wordt en dat er een lading op deze 5 kilometer ligt, maar ik ga er niet van uit dat het na zondag voorbij is."

Kramer heeft nog niet officieel aangekondigd dat dit zijn laatste seizoen als topschaatser is, al noemde hij dat begin oktober wel "best aannemelijk". Zijn hoop is dat hij in februari afscheid kan nemen in Peking, maar daarvoor moet hij zondag bij het OKT in principe in de top drie eindigen op de 5 kilometer.

Dat wordt gezien het voorseizoen een flinke klus. Kramer eindigde eind oktober bij de NK afstanden achter Jorrit Bergsma, Patrick Roest, Marwin Talsma en Marcel Bosker als vijfde op zijn favoriete afstand. Twee weken later werd hij bij de wereldbeker in het Poolse Tomaszów Mazowiecki slechts negende in de B-groep, in een Kramer-onwaardige tijd van 6.30,09.

"Maar Sven blijft altijd gevaarlijk, zeker als hij zich helemaal heeft kunnen voorbereiden op één dag", zegt ploeggenoot Roest, samen met Bergsma de favoriet voor de eerste twee plekken op de 5 kilometer.

'Programma is niet op de schop gegaan'

Kramer besloot na de teleurstelling in Polen om de wereldbekers in Stavanger, Salt Lake City en Calgary over te slaan en zich met een lange trainingsperiode voor te bereiden op het OKT. Zijn enige wedstrijdprikkels waren twee marathons eind november en afgelopen maandag een 3 kilometer bij een trainingswedstrijdje in Heerenveen (3.40,10).

"We hebben wat kleine dingen veranderd aan mijn programma, vooral die marathons", aldus Kramer. "Maar het is niet zo dat alles op de schop is gegaan. Daar houd ik ook niet van. We hebben een plan gemaakt, daar ben ik volledig van overtuigd, dus daar zijn we vol voor gegaan."

De dertigvoudig wereldkampioen erkent dat hij het de afgelopen anderhalf jaar regelmatig zwaar heeft gehad. Vorig seizoen wist hij zich eind december door een tweede plaats bij het kwalificatietoernooi wel te plaatsen voor de WK afstanden, maar mede door rugproblemen werd hij bij het mondiale kampioenschap in de bubbel van Thialf slechts negentiende op de 5 kilometer.

"Maar ik heb er helemaal geen spijt van dat ik ervoor heb gekozen om door te gaan tot Peking", aldus Kramer. "Ik ben die uitdaging aangegaan en ga hem ook afmaken. Je kunt achteraf een koe in de kont kijken, maar daar schieten we allemaal niks mee op. Ik kijk er ook niet zo negatief naar, want ik heb nog steeds plezier in het schaatsen. Als ik elke dag met tegenzin zou trainen, zou het echt een lijdensweg zijn. Maar dat is het voor mij echt niet."

Kramer komt mogelijk in aanmerking voor aanwijsplek

Het OKT begint zondag om 14.00 uur met de 1.000 meter voor vrouwen. De 5 kilometer voor mannen start om 14.45 uur.

Vanwege de zogenaamde selectievolgorde, die samen met de resultaten van het OKT bepaalt welke schaatsers naar de Spelen gaan, is alleen de nummer één van de 5.000 meter direct zeker van een olympisch ticket. De nummer twee en drie komen in de wachtkamer.

Kramer heeft bij het OKT voorlopig alleen een startplek op de 5 kilometer. Hij zou zich met een goede 5.000 meter ook nog kunnen plaatsen voor de 10 kilometer van dinsdag. Op die afstand heeft Nederland twee in plaats van drie olympische tickets.

Als Kramer zondag op de 5 kilometer buiten de top drie eindigt, is zijn kans op olympische deelname niet helemaal verkeken. Schaatsbond KNSB heeft drie aanwijsplekken achter de hand, waarvan twee voor de ploegenachtervolging. Kramer is al jaren een belangrijke schakel in het Nederlandse team. De beslissingen over de definitieve Nederlandse selectie voor Peking worden pas na het OKT genomen.