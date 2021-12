Sven Kramer heeft maandag in Heerenveen zijn eerste langebaanrace in ruim een maand geschaatst. De 35-jarige Fries was zes dagen voor de start van het cruciale olympisch kwalificatietoernooi (OKT) ruim vier seconden langzamer dan Patrick Roest op de 3 kilometer.

Roest kwam bij de trainingswedstrijd in Thialf tot een tijd van 3.35,49. Daarmee bleef hij maar 0,23 seconden boven zijn persoonlijk record op de afstand die bij de mannen geen olympische status heeft en daardoor niet vaak gereden wordt.

Kramer noteerde 3.40,10, ruim vier seconden boven zijn persoonlijke toptijd (3.35,93). De viervoudig olympisch kampioen liet bij zijn laatste test voor het cruciale OKT een vrij vlakke race zien. Hij begon met zes rondjes tussen de 28,5 en de 28,8 seconden. Alleen zijn slotronde was een 29'er.

Kramer reed dit seizoen nog niet veel wedstrijden. Half november werd hij bij de wereldbeker in het Poolse Tomaszów Mazowiecki slechts negende in de B-groep van de 5 kilometer, in een matige tijd van 6.30,09. Vervolgens besloot hij de World Cups in Stavanger, Salt Lake City en Calgary over te slaan en alleen nog twee marathons te schaatsen.

De stayer van Jumbo-Visma hoopt zich zondag op de openingsdag van het OKT op de 5.000 meter te plaatsen voor de Olympische Spelen van Peking (4-20 februari). Daarvoor moet hij normaal gesproken in de top drie eindigen in Thialf.

Kok en N'tab snelste schaatsers op 500 meter

Een flink aantal topschaatsers wilde zich maandag bij de trainingswedstrijd nog één keer testen voor het OKT.

Femke Kok toonde haar goede vorm door met 37,40 de snelste tijd te noteren op de 500 meter. Daarmee zat ze 0,32 seconden boven haar beste prestatie in Thialf. Antoinette de Jong (38,49) reed een persoonlijk record op de kortste afstand.

Op de 500 meter voor mannen was er een heel sterk deelnemersveld. Dai Dai N'tab was het snelst met 34,79. Kai Verbij klokte 34,92, Thomas Krol en Merijn Scheperkamp noteerden beiden 35,00 en Ronald Mulder reed 35,22.

Het OKT in een leeg Thialf begint op 26 december met de 1.000 meter voor vrouwen en de 5.000 meter voor mannen. Tot en met 30 december worden elke dag twee afstanden afgewerkt.