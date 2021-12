Voor Koen Verweij is het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) bepalend voor zijn toekomst als schaatser. De 31-jarige Noord-Hollander is net op tijd hersteld van een rugblessure voor de 1.000 en 1.500 meter in Heerenveen, die hij als zijn laatste kansen op een Olympische Spelen beschouwt. "Ik kan voor een verrassing zorgen."

Hij zag bijna geen hand voor ogen toen hij twee weken geleden op zijn thuisbaan in Alkmaar zijn olympische missie levend moest houden. Maar op het trage ijs in De Meent dwong Verweij in zijn eerste wedstrijd van het seizoen kwalificatie af voor het OKT.

"Ik zag de bocht niet eens meer door de mist", zegt de enkelvoudig olympisch kampioen in gesprek met NU.nl. "Het waren spartaanse omstandigheden. Het past ook wel een beetje bij me. Maar het belangrijkste: de rug hield het goed."

Die rug, waarin vorig jaar een hernia werd gevonden, is voor Verweij een rode draad op de hobbelige weg richting het OKT. Vlak voor de NK afstanden speelde die rug weer op, waardoor hij zich moest afmelden voor de nationale titelstrijd en geen enkele internationale wedstrijd kon rijden in de aanloop naar het OKT.

"Dat was natuurlijk het laatste wat ik wilde. Maar je hebt nu eenmaal met tegenslagen te maken", aldus Verweij. "In mijn carrière zijn er veel hobbels geweest. Ik kan wel wat hebben."

Koen Verweij gelooft dat hij de Olympische Spelen kan halen, ondanks een hobbelige weg richting het OKT. Foto: ANP

'Zeker op de 1.500 meter kan ik meedoen'

Terwijl zijn concurrenten de eerste World Cups van het seizoen reden, reisde Verweij in november af naar de Portugese zon voor een trainingskamp. De schaatsen liet hij thuis, omdat hij zijn rug niet te zwaar wilde belasten. De kopman van Team Worldstream-Corendon zat urenlang op de fiets en werkte met een osteopaat aan het versterken van zijn rug. Pas de laatste weken stond hij weer op het ijs.

Twijfels over zijn niveau voor het OKT heeft de winnaar van olympisch zilver op de 1.500 meter in Sotsji (2014) desondanks niet. "Ik denk dat ik een heel hoog niveau kan laten zien en zeker op de 1.500 meter mee kan doen om de plekken voor de Olympische Spelen. Ik kan voor een verrassing zorgen. Winnaars kunnen altijd wat speciaals laten zien."

De matige prestaties van Kjeld Nuis, Thomas Krol en Patrick Roest in de wereldbeker sterken Verweij in zijn geloof dat hij de Spelen kan halen op de schaatsmijl. Daarvoor moet hij op het OKT in de top drie eindigen. "Ze zijn te pakken voor mij. Maar ook als ze harder hadden gereden, had ik het zo gezien. Ik zie mensen winnen in tijden waarvan ik niet schrik. Maar ik moet nu laten zien dat ík dat kan."

Coach Rutger Tijssen denkt niet dat de altijd zelfverzekerde Verweij zichzelf overschat. "Hij is een speciale jongen en een speciale atleet. Hij doet dit al vanaf zijn zeventiende en kan zichzelf in korte tijd naar een heel hoog niveau stuwen. In trainingen zie ik dingen waarvan ik denk: dit is serieus goed."

De 1.000 en 1.500 meter staan relatief hoog in de selectievolgorde. De 1.000 en 1.500 meter staan relatief hoog in de selectievolgorde. Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

'Ga niet door als ik geen topsporter kan zijn'

Verweij benadert het OKT als zijn laatste kans op olympische deelname. Hij is 31 jaar, en door zijn gevoelige rug zijn er te veel onzekerheden om zijn loopbaan te verlengen. Voor zijn palmares, waarop onder meer een olympische titel op de ploegenachtervolging (2014) prijkt, hoeft hij het ook niet per se meer te doen.

"Als ik geen topsporter kan zijn, weet ik niet of ik wel doorga. Als alles als een huis staat en ik mijn vorm kan doorzetten, is het wat anders. Ik ben fysiek namelijk echt gegroeid. Maar het hangt er echt van af wat er gaat gebeuren."

"Maar vooralsnog beschouw ik dit wel als mijn laatste OKT. Het is dus alles of niets en dat maakt het alleen maar mooi. Het kan namelijk ook mijn hele seizoen maken. Het moet gewoon gaan gebeuren. Ik hoop dat ik straks voor goud kan gaan op de Spelen."

Het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen gaat zondag van start en duurt tot en met donderdag. Op woensdag komt Verweij voor het eerst in actie, wanneer de 1.000 meter op het programma staat. De 1.500 meter is donderdag de slotafstand op het OKT. Vanwege de coronamaatregelen is publiek niet welkom in Thialf.