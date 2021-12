Reinier Paping won maar één schaatswedstrijd in zijn leven. Maar door die overwinning in de Elfstedentocht van 1963, de zwaarste editie van de 'Tocht der Tochten', werd hij in één klap een van de bekendste Nederlandse sporters. En die aandacht bleef er tot aan zijn dood, maandag op negentigjarige leeftijd.

"Die dag heeft zo veel teweeggebracht", zei Paping afgelopen februari tegen de NOS in een interview voor zijn negentigste verjaardag. "Overal waar ik kwam, werd ik staande gehouden door mensen die even met me wilden praten. En dat gebeurt nu nog steeds."

'Die dag' is 18 januari 1963, wanneer Paping na bijna elf barre uren als eerste over de finish komt bij de twaalfde editie van de Elfstedentocht.

De in Dedemsvaart geboren schaatser begon de dag bij -18 graden Celsius: een onbekende sportleraar uit Ommen, die in 1955 een keertje vierde was geworden bij het NK allround. Aan het einde van de middag werd hij als glorieuze winnaar door duizenden mensen onthaald op de Groote Wielen, even buiten Leeuwarden. Een veelvoud van hen maakte op televisiebeelden kennis met de nieuwste bekende Nederlander.

Paping had op de streep liefst 22 minuten voorsprong op de nummer twee, Jan Uitham. Hij werd na de finish uitgebreid gefeliciteerd door koningin Juliana en kroonprinses Beatrix in een verwarmde EHBO-tent, maar dat was niet het hoogtepunt van zijn dag. "De mooiste herinnering is dat ik na het passeren van de finish in de armen viel van mijn vrouw, mijn vader en mijn drie broers", zei Paping jaren later tegen Max Magazine.

287 Terugkijken: Reinier Paping wint historische Elfstedentocht van 1963

Winnen op een bord Brinta

De man uit een eenvoudig gezin uit Overijssel, met maar één overwinning op zijn palmares, werd na een NOS-enquête uitgeroepen tot de Nederlandse sportman van de twintigste eeuw. Dat had hij te danken aan de ongeëvenaarde heroïek van de Elfstedentocht van 1963.

Door de kou, de snijdende noordoostenwind en het op veel plekken zeer matige ijs haalden slechts 129 van de bijna tienduizend gestarte schaatsers de finish. "Alle mensen, wat was het zwaar", aldus Paping. "Ik ben zeker acht keer gevallen op dat stuk en telkens weer op mijn rechterelleboog. Hele stukken heb ik gelopen, omdat schaatsen niet mogelijk was."

Beroemd is het antwoord dat Paping na de wedstrijd gaf toen tv-verslaggever Joop van Zijl vroeg wat hij die dag voor ontbijt had gehad. "Och, wat lichte kost. Een bord Brinta", zei de kersverse Elfstedentocht-winnaar, een opmerking die hem 500 gulden, een aansteker en een föhn voor zijn vrouw opleverde van de fabrikant van Brinta.

Echt rijk werd Paping niet van zijn legendarische overwinning. Volgens de overlevering kreeg hij alleen twee jaarkaarten voor de ijsbaan van Deventer en een zilveren sigarettendoos voor zijn winst in Friesland. Zijn nieuw verworven roem hielp wel om flink wat klanten naar zijn sportwinkel in Zwolle te trekken, de zaak die hij na zijn schaatscarrière opende.

Paping vond het geen probleem dat hij tot op hoge leeftijd altijd en overal herinnerd werd aan het (sportieve) hoogtepunt van zijn leven. "Soms denk ik weleens: moet dat nou altijd?", zei hij in februari tegen het AD. "Aan de andere kant heb ik dankzij die overwinning ook ontzettend veel lieve mensen ontmoet. Als ik hier in de supermarkt loop voor boodschappen en oudere mensen spreken mij aan, dan maak ik altijd tijd voor een praatje. Is toch leuk?"