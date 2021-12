Na vijf zinderende dagen is het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf voorbij en is de selectievolgorde voor de Spelen in Peking bekend. Hier vindt je die selectievolgorde én alle uitslagen.

Wie zijn zeker?

De top drie op elke afstand (top twee op de 5 kilometer voor vrouwen en de 10 kilometer voor mannen) plaatst zich voor de Olympische Winterspelen van Peking (4-20 februari 2022), of mag in ieder geval blijven hopen op een ticket naar China.

Lees in onderstaand artikel meer over de selectieprocedures voor het langebaanschaatsen:

Uitslagen

1.000 meter vrouwen:

1. Jutta Leerdam - 1.14,09

2. Antoinette de Jong - 1.14,61

3. Ireen Wüst - 1.14,80

4. Michelle de Jong - 1.14,89

5. Jorien ter Mors - 1.15,08

5.000 meter mannen:

1. Patrick Roest - 6.08,64

2. Jorrit Bergsma - 6.11,14

3. Sven Kramer - 6.12,29

4. Marcel Bosker - 6.13,60

5. Beau Snellink - 6.15,81

3.000 meter vrouwen:

1. Irene Schouten - 3.55,65

2. Antoinette de Jong - 3.57,54

3. Carlijn Achtereekte - 3.59,20

4. Merel Conijn - 3.59,21

5. Joy Beune - 3.59,97

6. Melissa Wijfje - 4.01,87

7. Ireen Wüst - 4.02,36

500 meter mannen:

1. Merijn Scheperkamp - 34,45

2. Dai Dai N'tab - 34,53

3. Kai Verbij - 34,57

4. Thomas Krol - 34,69

5. Ronald Mulder 34,74

6. Kjeld Nuis - 34,81

7. Tijmen Snel - 34,82

10.000 meter mannen:

1. Jorrit Bergsma - 12.42,39

2. Patrick Roest - 12.50,84

3. Beau Snellink - 12.59,75

4. Jos de Vos - 13.02,59

5. Kars Jansman - 13.02,95

500 meter vrouwen:

1. Femke Kok - 37,30

2. Jutta Leerdam - 37,32

3. Michelle de Jong - 37,53

4. Dione Voskamp - 37,68

5. Suzanne Schulting - 37,79

6. Marrit Fledderus - 37,83

7. Selma Poutsma - 37,89

1.500 meter vrouwen:

1. Antoinette de Jong - 1.53,62

2. Ireen Wüst - 1.53,88

3. Marijke Groenewoud - 1.53,99

4. Melissa Wijfje - 1.54,01

5. Irene Schouten - 1.54,18

8. Jutta Leerdam 1.55,73

13. Jorien ter Mors - 1.58,21

1.000 meter mannen:

1. Thomas Krol - 1.07,24

2. Kai Verbij - 1.07,48

3. Hein Otterspeer - 1.07,52

4. Kjeld Nuis - 1.07,64

5. Tijmen Snel - 1.08,10

5.000 meter vrouwen:

1. Irene Schouten - 6.50,48

2. Sanne in 't Hof - 6.55,13

3. Carlijn Achtereekte - 6.55,17

4. Merel Conijn - 6.55,27

5. Joy Beune - 6.59,65

9. Esmee Visser - 7.13,38

1.500 meter mannen:

1. Kjeld Nuis - 1.43,85

2. Thomas Krol - 1.43,87

3. Tijmen Snel - 1.45,16

4. Patrick Roest - 1.45,30

5. Marcel Bosker - 1.45,65