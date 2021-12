Jutta Leerdam blaakt van het zelfvertrouwen in de aanloop naar het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Vier jaar nadat ze in Thialf als junior naast een olympisch ticket greep, is de rijdster van Team Worldstream-Corendon huizenhoog favoriet op de sprintafstanden, te beginnen op de 1.000 meter van zondag.

Het klinkt heel gek, zegt Leerdam op serieuze toon over de telefoon. "Maar ik ben nooit heel erg onbevangen geweest." Zelfs toen ze in 2018 als achttienjarige schaatsster van het gewest Zuid-Holland meedeed aan het OKT, was ze alleen tevreden met een olympisch ticket op de 500, 1.000 en 1.500 meter.

"Ik wilde altijd harder en beter. Ik heb nooit gehad van: het gaat lekker, ik heb geen druk. Ik heb mezelf al mijn hele leven heel veel druk opgelegd. Ik denk dat dat alleen maar goed is, want daardoor sta ik op de plek waar ik nu sta. Ik ben niet meer bang voor druk."

Leerdam weet nog goed dat haar vriend Koen Verweij vier jaar geleden zei dat ze serieus een gooi kon doen naar de Spelen van Pyeongchang, hoewel het een van haar eerste wedstrijden in een uitverkocht Thialf was.

Leerdam was het seizoen daarvoor wereldkampioen allround bij de junioren geworden. "Hij dacht dat het mogelijk zou zijn met de kwaliteiten die ik toen al had. Maar ik was toen nog een heel andere schaatsster."

"Een jaar later was het me waarschijnlijk wel gelukt", denkt Leerdam nu. "Alleen was het nog wel iets te vroeg. Maar het is ook weer niet zo dat ik dan iets op de Spelen had kunnen bereiken. Ik heb daarna nog een hele stap gemaakt."

'Ik ben degene op wie gejaagd gaat worden'

De 22-jarige Leerdam staat nu als torenhoog favoriet aan de start op het OKT. De Haagse maakte de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling door. In haar eerste seizoen als senior won ze de nationale sprinttitel, waarna ze in 2020 verrassend wereldkampioen op de 1.000 meter werd. Haar eerste individuele WK-medaille in haar prille loopbaan was gelijk goud.

Leerdam vindt het prettig dat ze in Thialf de te kloppen vrouw op de sprintnummers is. "Ik weet dat als ik mijn ding doe, het genoeg moet zijn. Er zijn ook mensen die de beste race van hun leven moeten rijden om überhaupt tweede of derde te worden. Bij mij is dat niet het geval."

"Ik ben degene op wie gejaagd gaat worden, omdat ik tot nu toe de nummer één van Nederland op de 1.000 meter ben. Dat is prima, van mij mag het. Ik jaag vooral op mijn eigen baanrecord (1.13,15, red.). Ik wil nog harder schaatsen dan ik heb gedaan."

Leerdam zou gek opkijken als ze de Olympische Spelen nu níét haalt. "Ik ben op alle World Cups de snelste Nederlander geweest en ik ben Nederlands kampioen geworden. Dus het zou raar zijn als ik me nu niet plaats. Ik ben vooral bezig met een groter iets en dat zijn de Spelen. Maar ik moet het nog wel even doen."

Het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen gaat zondag van start en duurt tot en met donderdag. Leerdam komt zondag gelijk in actie op de 1.000 meter, waarna ze ook nog de twee 500 meters (dinsdag) en de 1.500 meter (woensdag) rijdt. Vanwege de coronamaatregelen is publiek niet welkom in Thialf.