De KNSB heeft zaterdag de olympische shorttrackploeg grotendeels bekendgemaakt. Onder anderen Sjinkie Knegt en Jens van 't Wout gaan begin volgend jaar naar de Spelen in Peking.

Volg nieuws over de Olympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Olympische Winterspelen

Bij de mannen is naast Knegt en Van 't Wout ook Sven Roes geselecteerd. Itzhak de Laat was al zeker van deelname. Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof zijn door bondscoach Jeroen Otter in de vrouwenselectie opgenomen. Suzanne Schulting wist al dat zij mee mocht naar de Spelen.

"We hebben een succesvolle campagne in de World Cups achter de rug", zegt Otter in een persbericht. "Voor het eerst in de historie zijn we erin geslaagd om alle olympische startplekken binnen te halen."

"Deze acht rijders hebben daar een enorme bijdrage aan geleverd. Zij hebben, individueel en/of in teamverband, voldaan aan de selectie-eisen van NOC*NSF. Suzanne en Itzhak voldeden ook aan de strengere, interne eisen van de KNSB. Zij allen hebben hun plek in het olympische team dik verdiend."

Door de sterke prestaties in de wereldbeker mag Nederland het maximale aantal van tien shorttrackers naar Peking laten afreizen. Twee namen - een man en een vrouw - worden uiterlijk op 17 januari nog bekendgemaakt.

Zeker van Spelen (mannen): Itzhak de Laat: 500 m, 1.000 m, relay en mixed relay

Sjinkie Knegt: 1.000 m, 1.500 m, relay en mixed relay

Jens van 't Wout: 500 m, 1.000 m, relay en mixed relay

Sven Roes: 1.500 m en relay

Zeker van Spelen (vrouwen): Suzanne Schulting: 500 m, 1.000 m, 1.500 m, relay en mixed relay

Xandra Velzeboer: 500 m, 1.000 m, 1.500 m, relay en mixed relay

Selma Poutsma: 500 m, 1.000 m, relay en mixed relay

Yara van Kerkhof: relay

KNSB organiseert alternatief toernooi voor afgelast EK

De KNSB kondigde zaterdag ook aan dat op 15 en 16 januari een alternatief toernooi voor het afgelaste EK zal worden gehouden. De schaatsbond organiseert in Leeuwarden een tweede International Invitation Cup. Hongarije en Frankrijk hebben hun deelname al toegezegd.

"Zo krijgen onze shorttrackers toch nog een serieuze internationale krachtmeting ter voorbereiding op de Spelen. Er is ons veel aan gelegen om dat van de grond te krijgen", zegt Remy de Wit, de technisch directeur van de KNSB.

De Olympische Spelen in het Chinese Peking worden van 4 tot en met 20 februari gehouden.