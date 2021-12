De route van Sven Kramer naar de Olympische Spelen van Peking is nog wat lastiger geworden. De tweede of derde plek op de 5 kilometer bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) geeft namelijk geen garantie op plaatsing.

Schaatsbond KNSB maakte vrijdag de zogenoemde selectievolgordes bekend. Deze tabellen bepalen samen met de resultaten bij het OKT (26-30 december) welke Nederlandse langebaanschaatsers zich plaatsen voor de Winterspelen (4-20 februari 2022):

Nederland mag met maximaal negen mannen en negen vrouwen naar China. De schaatsploeg heeft in totaal zestien startplaatsen per sekse op de individuele afstanden, waardoor er een strenge selectieprocedure nodig is om tot die maximaal negen namen te komen. De KNSB kiest er wederom voor om een selectievolgorde te gebruiken.

Alle startplaatsen die Nederland heeft, krijgen in de selectievolgorde een eigen nummer. Op die manier ontstaat een lijst van één tot en met vijftien, met voor elk olympisch ticket een eigen nummer en daarmee een eigen 'waarde'.

"Leidend daarbij is de vraag: op welke afstanden hebben we de grootste kans op gouden medailles", aldus technisch directeur Remy de Wit van de KNSB. "Die berekening hebben we gemaakt op basis van de resultaten bij de World Cups en het WK van vorig seizoen en de eerste drie World Cups van dit seizoen. De laatste World Cup in Calgary hebben we niet mee laten wegen, omdat daar het deelnemersveld niet voldoende representatief was."

De selectievolgorde voor mannen en vrouwen. De selectievolgorde voor mannen en vrouwen. Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

500 en 5.000 meter mannen laag in selectievolgorde

De Nederlandse mannen presteerden dit jaar uitstekend op de 1.000 meter, waardoor die afstand relatief hoog in de selectievolgorde staat. Een plek in de top drie bij het OKT is daardoor hoogstwaarschijnlijk genoeg voor kwalificatie.

De Nederlandse resultaten op de 500 en 5.000 meter waren een stuk slechter in 2021, waardoor een tweede of derde plek op die afstanden niet direct zekerheid op plaatsing voor de Spelen biedt. Veel hangt dan af van de andere uitslagen op het OKT, bijvoorbeeld of één schaatser zich op meerdere afstanden kwalificeert.

Kramer vertelde donderdag bij een persmoment dat hij nog steeds de overtuiging heeft dat hij zich kan plaatsen voor de Spelen. Met sterke concurrenten als Patrick Roest en Jorrit Bergsma wordt het voor de viervoudig olympisch kampioen echter heel lastig om bij het OKT als eerste te eindigen op de 5 kilometer. Bij een tweede of derde plek belandt hij door de selectievolgorde in eerste instantie in de wachtkamer.

Bij de selectievolgorde voor de vrouwen valt op dat de lange afstanden (3 en 5 kilometer) relatief hoog staan. De 500 meter staat ook hier onderaan. Dat betekent dat de nummers twee en drie op de kortste afstand bij het OKT nog lang niet zeker zijn van een ticket naar Peking.

Aantal olympische startplekken voor Nederland 500, 1.000, 1.500, 3.000 (vrouwen) en 5.000 meter (mannen): 3

5.000 (vrouwen) en 10.000 meter (mannen): 2

Massastart: 2

Ploegenachtervolging: 1 team

KNSB heeft altijd nog aanwijsplekken achter de hand

De KNSB houdt voor calamiteiten altijd nog maximaal drie aanwijsplekken per sekse achter de hand. Deze kunnen bijvoorbeeld worden ingezet als een potentiële olympisch kampioen valt of vlak voor het OKT een coronabesmetting oploopt.

De aanwijsplekken kunnen ook worden gebruikt om de selecties voor de ploegenachtervolging en de massastart te versterken. Voor deze onderdelen is het OKT niet van doorslaggevend belang. Bondscoach Jan Coopmans heeft een belangrijke stem op de teampursuit en de massastart, samen met de selectiecommissie van de schaatsbond.

Het OKT in een leeg Thialf begint op 26 december met de 1.000 meter voor vrouwen en de 5.000 meter voor mannen. Tot en met 30 december worden er elke dag twee afstanden afgewerkt.