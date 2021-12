Schaatsbond KNSB maakte vrijdag de belangrijke selectievolgordes bekend voor het langebaanschaatsen. Wat is de selectievolgorde precies en hoe is dit hulpmiddel van invloed op welke Nederlandse schaatsers naar de Olympische Spelen van Peking mogen?

De selectievolgorde bepaalt welke Nederlandse langebaanschaatsers zich kwalificeren voor de Spelen van Peking (4-20 februari 2022). Deze tabel is nodig, omdat Nederland maximaal negen mannen en negen vrouwen naar China mag sturen, terwijl er per sekse in totaal zestien startplekken zijn op alle afstanden.

Alle startplekken die Nederland heeft, krijgen in de selectievolgorde een eigen nummer (behalve de tweede startplaatsen op de massastart). Op die manier ontstaat een lijst van één tot en met vijftien, met voor elk olympisch ticket een eigen nummer en daarmee een eigen 'waarde'.

De selectievolgorde voor mannen en vrouwen. De selectievolgorde voor mannen en vrouwen. Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

De selectievolgorde wordt ingevuld bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Van 26 tot en met 30 december strijden de Nederlandse schaatsers in een leeg Thialf om de olympische startplekken. De namen van de top drie op elke afstand (de top twee op de 5.000 meter voor vrouwen en 10 kilometer voor mannen) kunnen één op één in de selectievolgordes worden ingetekend.

Aantal olympische startplekken voor Nederland 500, 1.000, 1.500, 3.000 (vrouwen) en 5.000 meter (mannen): 3

5.000 (vrouwen) en 10.000 meter (mannen): 2

Massastart: 2

Ploegenachtervolging: 1 team per sekse

Data en wetenschappers hebben geholpen om tot de selectievolgorde te komen. De selectievolgorde is voor het grootste deel gebaseerd op een 'kansenmatrix' die met hulp van databedrijf Ortec Sports en de Rijksuniversiteit Groningen is gecreëerd. Belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de kans op olympische titels voor Nederland zo groot mogelijk wordt gemaakt. De selectievolgorde is dus eigenlijk een ranglijst van de meeste tot de minste kans op goud.

De matrix is gebaseerd op de uitslagen van de World Cups en de WK afstanden van vorig seizoen en de eerste drie World Cups van dit seizoen. De laatste wereldbeker in Calgary is niet gebruikt, omdat er toen amper Nederlandse toppers meededen.

De schaatsbond heeft altijd nog aanwijsplekken achter de hand. De KNSB gunt zichzelf maximaal drie aanwijsplekken bij de mannen én bij de vrouwen. Deze kunnen worden ingezet bij calamiteiten. Denk aan een potentiële olympisch kampioen die vlak voor het OKT een coronabesmetting oploopt of een topper die tijdens het toernooi valt of geblesseerd raakt.

Daarnaast zijn er twee onderdelen - de massastart en de ploegachtervolging - die niet verreden worden bij het OKT en waarvoor mogelijk ook aanwijsplaatsen gebruikt zullen worden.

Kai Verbij raakte vier jaar geleden geblesseerd bij het OKT en kreeg een aanwijsplek voor de 1.000 meter. Kai Verbij raakte vier jaar geleden geblesseerd bij het OKT en kreeg een aanwijsplek voor de 1.000 meter. Foto: Pro Shots

Bondscoach Jan Coopmans heeft een belangrijke stem in de selecties voor de massastart en de ploegenachtervolging. Coopmans heeft zijn ideale teams (twee rijders voor de massastart, drie voor de ploegenachtervolging) doorgegeven aan technisch directeur Remy de Wit, maar die namen worden niet openbaar gemaakt en zij zijn ook nog niet zeker van de Spelen.

Na het OKT zal de selectiecommissie van de KNSB meerdere dagen gaan vergaderen om tot een definitieve schaatsselectie voor Peking te komen. Dan worden, naast de resultaten in Thialf, ook de wensen van Coopmans meegenomen.

Een schaatser mag volgens de olympische regels overigens alleen meedoen aan de ploegenachtervolging als hij of zij ook een individueel nummer rijdt. Sven Kramer kan dus niet alleen worden aangewezen voor de teampursuit; hij zal dan bijvoorbeeld ook de 5 kilometer moeten schaatsen (en op die afstand de plek van iemand anders moeten innemen).

Technisch directeur Remy de Wit (links) en bondscoach Jan Coopmans hebben een belangrijke rol bij de selectieprocedure. Technisch directeur Remy de Wit (links) en bondscoach Jan Coopmans hebben een belangrijke rol bij de selectieprocedure. Foto: Pro Shots

Er is altijd een kans dat de selectieregels gedoe op zullen leveren. De selectievolgorde is samengesteld in samenspraak met de coaches. Volgens De Wit kreeg de KNSB "veel complimenten", maar er kunnen na het OKT zeker boze coaches zijn als een van hun schaatsers een olympisch ticket kwijtraakt door een aanwijsplek.

Schaatsers hebben altijd nog de mogelijkheid om naar de geschillencommissie te gaan als ze het ergens niet mee eens zijn.