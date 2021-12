Voor Sven Kramer draait alles om de 5 kilometer op Tweede Kerstdag in Heerenveen. De viervoudig olympisch kampioen gelooft er ondanks een matig voorseizoen in dat hij zich bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) gaat plaatsen voor de Winterspelen van Peking.

"Ik heb diep van binnen nog steeds de overtuiging dat ik me kan kwalificeren", zei Kramer donderdag bij een digitaal persmoment van zijn ploeg Jumbo-Visma. "En ik heb ook niet het gevoel dat dat tegen beter weten in is."

Een maand geleden stelde de 35-jarige Fries hevig teleur door bij de eerste wereldbeker van het seizoen slechts als negende te eindigen in de B-groep van de 5 kilometer. Zijn tijd van 6.30,09 in Tomaszów Mazowiecki was bijna vijftien seconden langzamer dan het baanrecord dat de Zweed Nils van der Poel die dag noteerde (6.15,56).

Kramer besloot vervolgens samen met zijn coach Jac Orie om de laatste drie wereldbekers van 2021 over te slaan en zich met een trainingsperiode van bijna zes weken voor te bereiden op het cruciale OKT. "Ik was al niet van plan om naar Salt Lake City en Calgary te gaan, dus eigenlijk is het overslaan van de wereldbeker in Stavanger het enige dat we veranderd hebben. Ik heb de afgelopen weken goed kunnen trainen, nu is het de vraag hoe goed ik zal zijn op het OKT."

De dertigvoudig wereldkampioen moet op 26 december in principe in de top drie van de 5 kilometer eindigen om kans te houden op zijn vijfde Spelen. "Het blijft gissen wat ik kan, want iedereen weet dat het fragiel is bij mij", aldus Kramer, die al jaren met rugproblemen kampt.

"Ik kan op sommige momenten heel hard schaatsen, maar op andere momenten is het niet goed genoeg. Ik kan nu dus wel heel stoere uitspraken doen, maar we gaan het toch pas echt zien in Thialf. Ik hoop dat alles dan een keer op zijn plek valt. Of dat zorgt voor onrust? Nou, dat niet. Maar comfortabel is anders, zo is het natuurlijk wel."

'Ik heb gevoel dat ik op de juiste weg ben'

Kramer reed eind november marathons in Hoorn (26e plek) en Tilburg (21e plek) om toch nog een wedstrijdprikkel te krijgen. Daarna reisde hij naar het Italiaanse Collalbo voor een laatste trainingskamp op weg naar het kwalificatietoernooi. De stayer heeft een goed gevoel overgehouden aan die alternatieve route.

"Er zijn de afgelopen periode meerdere dagen geweest waarop ik me heel goed voelde en de bevestiging kreeg dat ik op de juiste weg ben", zei Kramer. "Dagen waarop ik dacht: als het op Tweede Kerstdag ook zo gaat, ga ik een goede 5 kilometer rijden. Ik had hier niet gezeten als dat niet het geval was geweest."

"Natuurlijk is het soms moeilijk, bijvoorbeeld als ik zo'n slechte wedstrijd rijd als in Polen. Maar ik kan mezelf in de spiegel aankijken: ik heb er alles aan gedaan, alles voor gelaten. Dat moet over anderhalve week goed genoeg zijn. Ik weet dat er weinig overblijft als ik me niet plaats op de 5 kilometer. Maar bij dat scenario wil ik nu nog niet te veel stilstaan."

Kramer zou nog kunnen hopen op een aanwijsplek voor de ploegenachtervolging als hij buiten de top drie eindigt op de 5 kilometer. "Als de bondscoach denkt dat hij me nodig heeft op de teampursuit, dan zal ik er zeker zijn. Maar ik ga alleen naar de Spelen als ik van waarde ben en het verschil kan maken. Ik rijd alleen om te winnen en hoef geen cadeautjes."

Het OKT in een leeg Thialf begint op 26 december met de 1.000 meter voor vrouwen en de 5.000 meter voor mannen. Tot en met 30 december worden er elke dag twee afstanden afgewerkt.