Thialf is gered van de ondergang. De schaatstempel in Heerenveen, die de afgelopen maanden op omvallen stond, krijgt de volgende vier jaar jaarlijks 1 miljoen euro van het komende kabinet, zo heeft het bestuur van Thialf woensdag begrepen na de presentatie van het coalitieakkoord.

Thialf verkeerde de afgelopen tijd in financieel zwaar weer en kwam jaarlijks 1 miljoen euro tekort, ondanks dat schaatsbond KNSB, sportkoepel NOC*NSF en de provincie Friesland en gemeente Heerenveen gezamenlijk 1,4 miljoen bijdragen.

Verschillende (ex-)topschaatsers, onder wie Sven Kramer, Ireen Wüst en Rintje Ritsma, stuurden eind oktober een brandbrief naar politiek Den Haag om Thialf van de ondergang te redden. Zij vroegen om een totaalbedrag van 20 miljoen euro voor de komende tien jaar, maar dat is dus 4 miljoen euro voor de komende vier jaar geworden.

"Dit is fantastisch nieuws voor Thialf", aldus Thialf-directeur Marc Winters tegen NU.nl. "Hiermee wordt het nationaal belang van Thialf niet alleen erkend, maar ook geconcretiseerd." De Tweede Kamer moet nog wel akkoord gaan met het voornemen van het komende kabinet. Een meerderheid van de Tweede Kamer ging twee weken geleden nog akkoord met een eenmalige bijdrage van 1 miljoen euro.

Het is niet de eerste keer dat Thialf gered moet worden van de ondergang. In 1987 en 2002 moest de overheid ook al bijspringen om de gaten te dichten. Thialf werd in 2016 nog voor een bedrag van 50 miljoen euro verbouwd.

Van 26 tot en met 30 december wordt in Thialf het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) gehouden. Bij het toernooi moeten de Nederlandse schaatsers zich individueel plaatsen voor de Olympische Winterspelen in Peking, die van 4 tot en met 20 februari op het programma staan.