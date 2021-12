De Rus Viktor Mushtakov heeft zondag de tweede 500 meter bij de World Cup in Calgary op zijn naam geschreven. De sprinters waren op het snelle ijs in de Olympic Oval over het algemeen niet zo rap als tijdens de eerste omloop van vrijdag. Op de 1.500 meter voor vrouwen was Brittany Bowe de beste.

Mushtakov was samen met Yuma Murakami uit Japan de enige die onder de 34 seconden bleef: 33,90 om 33,99. Het podium werd gecompleteerd door Laurent Dubreuil (34,06), die vrijdag nog de snelste was.

Dubreuil kwam twee dagen geleden tot een tijd van 33,77, waarmee hij het veertien jaar oude Canadese record van Jeremy Wotherspoon uit de boeken reed. Tijdens die snelle eerste omloop reden vier sprinters een 33'er.

Ronald Mulder en Lennart Velema vielen toen uit de toon met tijden in de 35 seconden. Ze startten zondag in de B-groep, wat betekende dat er geen Nederlander op het ijs verscheen bij de strijd tussen de top.

Op de 1.500 meter voor vrouwen, waar Nederlanders eveneens ontbraken en ook veel toppers absent waren, ging de winst in 1.52,05 naar Bowe. De Amerikaanse was een fractie sneller dan de Japanse Nana Takagi (1.52,06), die haar landgenote Ayano Sato in 1.52,19 derde zag worden.

Bij de 1.000 meter voor mannen - ook hier ontbraken Nederlanders - ging de winst naar de Chinees Ning Zhongyan: 1.06,65. Het podium werd met de pas zeventienjarige Amerikaan Jordan Stolz (1.06,96) en Mushtakov (1.06,98) gevormd door de enige rijders die onder de 1.07 doken.

Het podium van de 1.500 meter bij de mannen met van links naar rechts: Jordan Stolz, Ning Zhongyan en Viktor Mushtakov. Het podium van de 1.500 meter bij de mannen met van links naar rechts: Jordan Stolz, Ning Zhongyan en Viktor Mushtakov. Foto: EPA

Geen Nederlands succes op massastart

Op de massastart voor vrouwen verschenen de twintigjarige Robin Groot en de één jaar jongere Evelien Vijn namens Nederland op het ijs. Ze konden in de slotfase echter niet mee in het geweld vooraan.

De overwinning ging naar Francesca Lollobrigida, die vrijdag al de 3.000 meter op haar naam schreef. De Canadese Ivanie Blondin werd tweede, vóór Elizaveta Golubeva uit Rusland, die derde werd.

Ook op de ploegenachtervolging voor mannen was er geen succes. Marcel Bosker, Bart Hoolwerf en Marwin Talsma kwamen met 3.41,84 niet verder dan de zevende plek. Het goud was voor de Verenigde Staten (3.35,58), dat Noorwegen en Canada achter zich hield.

Het schaatsweekend in Calgary stond voor Nederland, dat zonder de meeste toppers present is, vooral in het teken van het veiligstellen van het maximale aantal startbewijzen (achttien) voor de Olympische Spelen van Peking.

Die missie werd zaterdag voltooid, toen Bart Hoolwerf goud veroverde op de massastart. Het betekent dat Nederland bij de Winterspelen door negen mannen en negen vrouwen wordt vertegenwoordigd.