De Nederlandse schaatsploeg mag met het maximale aantal van negen mannen en negen vrouwen deelnemen aan de Olympische Spelen in Peking. Bart Hoolwerf stelde zaterdag met goud op de massastart bij de wereldbeker in Calgary het laatste startbewijs veilig.

De 23-jarige rijder van Jumbo-Visma profiteerde van een vroege vluchtpoging en haalde uitgeput solo de finish na zestien ronden. De Belg Bart Swings, de leider in het wereldbekerklassement, won de sprint van het peloton.

Voor Hoolwerf was het de eerste keer dit wereldbekerseizoen dat hij aan de finale van de massastart mocht meedoen. Bij twee eerdere pogingen lukte hem dat niet.

De marathonschaatser wist dat hij bij de beste 24 in de wereldbekerstand moest eindigen en met zijn gouden medaille slaagde hij overtuigend in die missie. Jorrit Bergsma had al genoeg punten verzameld en sloeg mede daarom de race in Calgary over.

Op de andere onderdelen had Nederland al aan de voorwaarden voldaan, al ging het op de 1.500 meter nog bijna fout. Thomas Krol (elfde), Kjeld Nuis (veertiende) en Patrick Roest (twintigste), die in Calgary afwezig waren, wisten ternauwernood met drie man bij de beste twintig te eindigen in het wereldbekerklassement.

Tickets worden verdeeld op OKT in december

Het aantal startbewijzen voor een land op de Olympische Winterspelen (4-20 februari) wordt bepaald op basis van de prestaties bij de vier wereldbekerwedstrijden in het Poolse Tomaszów Mazowiecki (12-14 november), het Noorse Stavanger (19-21 november), Salt Lake City (3-5 december) en Calgary (10-12 december).

De schaatsers verzamelen op elke afstand punten voor het wereldbekerklassement. Na dit weekeinde maakt de internationale schaatsfederatie ISU de balans op, al weet Nederland nu al dat het maximumaantal tickets binnen is.

Wie er uiteindelijk voor Nederland naar de Spelen mogen, wordt later deze maand uitgevochten op het Olympisch kwalificatietoernooi. Dat vindt van 26 tot en met 30 december plaats in Heerenveen.

Voorwaarden voor negen mannen en negen vrouwen op Spelen 500, 1.000 en 1.500 meter: Drie Nederlanders in top twintig van World Cup-klassement

3 kilometer (vrouwen) en 5 kilometer (mannen): Drie Nederlanders in top veertien van World Cup-klassement lange afstanden

5 kilometer (vrouwen) en 10 kilometer (mannen): Twee Nederlanders in top acht World Cup-klassement lange afstanden of bij de vier tijdsnelsten

Massastart: Twee Nederlanders in top 24 World Cup-klassement

Ploegenachtervolging: Nederland moet in top zes van World Cup-klassement komen

Mantia wint 1.500 meter, Bosker en Hollaar stellen teleur

Hoewel Nederland voor dit weekeinde nog niet zeker was van het maximumaantal tickets, lieten veel topschaatsers de World Cup in Calgary schieten. Zij kregen de ruimte om een extra trainingskamp te beleggen richting het OKT.

Op de 1.500 meter kwamen Marcel Bosker en Louis Hollaar in actie, maar zij stelden teleur. Bosker kwam in 1.44,83 niet verder dan de veertiende plaats, Hollaar eindigde als nummer zestien (1.45,76) nog verder in de achterhoede.

De overwinning ging naar de Amerikaan Joey Mantia. De 35-jarige Amerikaan stak met een tijd van 1.41,86 met kop en schouders boven de rest uit. De Canadees Connor Howe werd met een persoonlijk record van 1.42,42 verrassend tweede, voor de Noor Allan Dahl Johansson (1.43,27).