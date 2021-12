Joey Mantia heeft zijn tweede wereldbekerzege geboekt op de 1.500 meter. Net als vorige week in Salt Lake City was de Amerikaan zaterdag in Calgary de snelste. Bart Hoolwerf bereikte eerder op de dag een belangrijke finaleplaats voor Nederland op de massastart.

De 35-jarige Mantia stak met een tijd van 1.41,86 met kop en schouders boven de rest uit. De Canadees Connor Howe werd met een persoonlijk record van 1.42,42 verrassend tweede, voor de Noor Allan Dahl Johansson (1.43,27).

De Nederlandse deelnemers stelden teleur. Marcel Bosker kwam in 1.44,83 niet verder dan de veertiende plaats en Louis Hollaar eindigde als nummer zestien (1.45,76) nog verder in de achterhoede.

Mantia neemt de leiding in de wereldbekerstand over van de Chinees Ning Zhongyan, die niet in actie kwam in Calgary. Het verschil tussen de twee is 54 punten.

Met de in Calgary afwezigen Thomas Krol (elfde), Kjeld Nuis (veertiende) en Patrick Roest (twintigste) staan er drie Nederlanders in de top twintig van het wereldbekerklassement. Dat is een van de voorwaarden om het maximale aantal Nederlandse startbewijzen voor de Olympische Spelen in Peking veilig te stellen.

Veel eremetaal zat er dit seizoen op de wereldbeker op de 1.500 meter nog niet in voor de Nederlanders. Alleen Krol belandde vorige week in Salt Lake City op het podium (derde).

Voorwaarden voor negen mannen en negen vrouwen op Spelen 500, 1.000 en 1.500 meter: Drie Nederlanders in top twintig van World Cup-klassement

3 kilometer (vrouwen) en 5 kilometer (mannen): Drie Nederlanders in top veertien van World Cup-klassement lange afstanden

5 kilometer (vrouwen) en 10 kilometer (mannen): Twee Nederlanders in top acht World Cup-klassement lange afstanden of bij de vier tijdsnelsten

Massastart: Twee Nederlanders in top 24 World Cup-klassement

Ploegenachtervolging: Nederland moet in top zes van World Cup-klassement komen

Hoolwerf bezorgt Nederland belangrijke finaleplaats

Vrijwel alle andere Nederlandse topschaatsers zijn afwezig in Calgary. Schaatsbond KNSB liet in de aanloop naar het weekend weten dat ze niet nodig zijn om het maximumaantal olympische startbewijzen te veroveren en dat ze zich kunnen voorbereiden op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT).

In de strijd om het maximale aantal van negen startbewijzen bewees Hoolwerf Nederland zaterdag een goede dienst. Hij bereikte de finale op de massastart en stelde daarmee vrijwel zeker de tweede startplek voor zijn land op dat onderdeel veilig.

De finale van de massastart is later op de avond. Ook de 1.000 meter en ploegenachtervolging voor vrouwen staan nog op het programma.