Noa Kodaira heeft zaterdag bij de wereldbekerwedstrijd in Calgary verrassend de 1000 meter gewonnen. De Japanse was in 1.12,51 drie honderdsten sneller dan Brittany Bowe. Op de 500 meter ging de zege naar de Russische Angelina Golikova. De Nederlandse schaatssters eindigden op beide afstanden buiten de top tien.

Met een tijd van 36,66 seconden schaatste de dertigjarige Golikova een Russisch record. Ze verwees de Japanse Nao Kodaira (36,76) naar de tweede plaats. De Amerikaanse Erin Jackson, winnaar van de eerste drie wereldbekers, pakte in 36,92 brons. Zij behoudt wel de leiding in het wereldbekerklassement.

De drie Nederlandse schaatssters bleven ruim boven de 37 seconden, al reden De Jong (37,52) en Dione Voskamp (dertiende in 37,57) wel een persoonlijk record. Marrit Fledderus reed met 37,90 de vijftiende tijd.

De eerste 500 meter kreeg vrijdag met Olga Fatkulina ook een Russische winnares. Zij liet de tweede omloop schieten om zich volledig te kunnen focussen op de 100 meter van later vanavond.

Nederlands kampioene Jutta Leerdam en Femke Kok ontbreken in Calgary. Ze geven de voorkeur aan een trainingsprogramma op weg naar het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), eind deze maand in Heerenveen.