Nao Kodaira heeft zaterdag bij de wereldbekerwedstrijd in Calgary de 1.000 meter gewonnen. De Japanse was in 1.12,51 drie honderdsten sneller dan favoriete Brittany Bowe. Op de 500 meter ging de zege naar de Russische Angelina Golikova. De Nederlandse schaatssters eindigden op beide afstanden buiten de top tien.

Kodaira had dit seizoen in het Noorse Stavanger al een wereldbekerzege geboekt, maar deed dat op de 500 meter, de afstand waarop ze regerend olympisch kampioene is. Bowe was dit seizoen al twee keer de snelste op de kilometer.

Bowe verstevigde met het zilver wel haar leidende positie in het wereldbekerklassement van de 1.000 meter. De Japanse Miho Takagi verscheen in Calgary niet aan de start. Zij won vorige week de wereldbekerrace op de 1.000 meter in Salt Lake City.

De Nederlandse deelnemers kwamen er in Calgary niet aan te pas. Lotte van Beek eindigde op de veertiende plaats (1.14,65) en Letitia de Jong belandde met 1.14,86 op de zestiende plek.

Jutta Leerdam, Ireen Wüst en Femke Kok kwamen niet in actie. Ze hebben in de aanloop naar het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen voor een andere voorbereiding gekozen. Nederland was voor het begin van de vierde wereldbeker in Canada al verzekerd van drie olympische startbewijzen op dit onderdeel.

De Jong en Voskamp schaatsen persoonlijk record

Op de 500 meter moest Kodaira met een tijd van 36,76 seconden genoegen nemen met de tweede plaats. Ze moest haar meerdere erkennen in de dertigjarige Golikova, die met 36,66 de snelste was. Erin Jackson, winnares van de eerste drie wereldbekers, pakte in 36,92 brons. De Amerikaanse behoudt de leiding in het wereldbekerklassement.

De drie Nederlandse deelnemers bleven ruim boven de 37 seconden, al reden Michelle de Jong (twaalfde in 37,52) en Dione Voskamp (dertiende in 37,57) wel een persoonlijk record. Marrit Fledderus reed met 37,90 de vijftiende tijd.

De eerste 500 meter kreeg vrijdag met Olga Fatkulina ook een Russische winnares. Zij liet de tweede omloop schieten om zich volledig te kunnen focussen op de 1.000 meter en reed op die afstand naar het brons.

Nederlands kampioene Jutta Leerdam en Femke Kok ontbreken in Calgary. Ze geven de voorkeur aan een trainingsprogramma op weg naar het OKT, eind deze maand in Heerenveen.

Ook bij de ploegenachtervolging in Calgary konden Evelien Vijn, Sanne in 't Hof en Reina Anema niet voor Nederlands succes zorgen. Het drietal verloor in een rechtstreeks duel van Canada en eindigde met 2.59,54 als zesde. Canada won het wereldbekerklassement en gaat als favoriet op dit onderdeel naar de Spelen.