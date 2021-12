Laurent Dubreuil heeft vrijdag op indrukwekkende wijze de eerste 500 meter gewonnen bij de World Cup in Calgary. De Canadees was een van de vier rijders met een 33'er en reed het veertien jaar oude nationale record van Jeremy Wotherspoon uit de boeken. Op de 5.000 meter kwam Nils van der Poel niet in de buurt van zijn eigen wereldrecord.

Dubreuil kwam in een van de laatste ritten in actie in de razendsnelle Olympic Oval in Calgary en klokte 33,77 seconden, waarmee oud-topsprinter Wotherspoon eindelijk een opvolger heeft. Wotherspoon reed in 2007 een tijd van 34,03 in Salt Lake City.

Achter Dubreuil noteerden nog drie sprinters een 33'er. Van hen was de Chinees Gao Tingyu de snelste: 33,87. Het podium werd gecompleteerd door Yuma Murakami uit Japan, die 33,89 noteerde. Ook de Rus Viktor Mushtakov dook met 33,96 onder de 34 seconden.

Bij afwezigheid van de Nederlandse sprinttop verschenen Ronald Mulder en Lennart Velema op het ijs. Met tijden van respectievelijk 35,01 en 35,11 - ze waren de enigen die niet onder de 35 seconden reden - vielen ze uit de toon.

Talsma vijftiende op 5.000 meter

Op de 5.000 meter hoopte Van der Poel vrijdag zijn eigen wereldrecord te verbeteren. De Zweed klokte een week geleden in Salt Lake City 6.01,56, maar kwam in Calgary niet tot een nieuwe wondertijd. Hij reed 6.04,29, waardoor zelfs het baanrecord van Sven Kramer (6.03,32) uit 2007 bleef staan.

Van der Poel was wel de snelste, met meer dan vijf seconden voorsprong op de Italiaan Davide Ghiotto (6.09,34). De Nederlandse Canadees Ted-Jan Bloemen completeerde het podium in 6.09,52. Marwin Talsma was de enige Nederlander die van start ging en hij kon geen rol van betekenis spelen. De 23-jarige Talsma werd vijftiende in 6.17,37.

De 5.000 meter in Calgary was de laatste wedstrijd van Van der Poel tot de Olympische Spelen in Peking, die op 4 februari van start gaan. Hij in de Chinese hoofdstad de favoriet voor olympisch goud op de 5 en 10 kilometer.

Nederland moet olympische startplaatsen veiligstellen

Vrijwel alle Nederlandse topschaatsers zijn afwezig in Calgary. De KNSB liet in de aanloop naar het weekend weten dat ze niet nodig zijn om het maximumaantal olympische startbewijzen te veroveren en dat ze zich kunnen voorbereiden op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT).

Er liggen in totaal achttien olympische tickets klaar voor Nederland (negen voor vrouwen en negen voor mannen), die moeten worden verdiend in de eerste vier World Cups van het seizoen. Er is al gereden in het Poolse Tomaszów Mazowiecki, het Noorse Stavanger en Salt Lake City.

Het OKT wordt van 26 tot en met 30 december in Heerenveen gehouden. In Thialf moeten de rijders zich individueel zien te plaatsen voor de Spelen.