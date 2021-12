De Nederlandse vrouwen hebben vrijdag bij de vierde wereldbeker van het seizoen in Calgary geen rol van betekenis kunnen spelen op de 500 meter en de 3.000 meter. De overwinningen gingen naar respectievelijk Olga Fatkulina en Francesca Lollobrigida.

Fatkulina rekende op de 500 meter in de slotrit af met de Amerikaanse Erin Jackson en deed dat in stijl. De Russische klokte een persoonlijk record: 36,72 seconden. Jackson maakte eerder dit seizoen indruk, maar moest het nu met een vijfde plek (37,16) doen. De Japanse Nao Kodaira (36,81) werd tweede, voor de Russin Angelina Golikova (36,82).

In de snelle Olympic Oval, waar de meeste Nederlandse toppers dit weekend ontbreken, was Michelle de Jong de beste Nederlandse. Ze werd elfde in een tijd van 37,73. Dione Voskamp (dertiende in 37,80) en Letitia de Jong (negentiende in 38,10) speelden ook een bijrol.

Op de 3.000 meter pakte Lollobrigida de winst in eveneens een persoonlijk record: 3.54,43. De Italiaanse was daarmee 0,89 seconden sneller dan Isabelle Weidemann uit Canada. Martina Sáblíková werd derde (+1,06). Joy Beune was met 4.00,41 de beste Nederlandse op plek zeven. Carlijn Achtereekte (4.01,78) eindigde als dertiende en Reina Anema (4.05,23) werd zestiende.

Nederland moet olympische startplaatsen veiligstellen

Vrijwel alle Nederlandse topschaatsers zijn afwezig in Calgary. De KNSB liet in de aanloop naar het weekend weten dat ze niet nodig zijn om het maximumaantal olympische startbewijzen te veroveren en dat ze zich kunnen voorbereiden op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT).

Er liggen in totaal achttien olympische tickets klaar voor Nederland (negen voor vrouwen en negen voor mannen), die moeten worden verdiend in de eerste vier World Cups van het seizoen. Er is al gereden in het Poolse Tomaszów Mazowiecki, het Noorse Stavanger en Salt Lake City.

Het OKT wordt van 26 tot en met 30 december in Heerenveen gehouden. In Thialf moeten de rijders zich individueel zien te plaatsen voor de Spelen, die op 4 februari in Peking beginnen.