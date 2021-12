Van vrijdag tot en met zondag wordt in Calgary de vierde en beslissende wereldbekerwedstrijd van het schaatsseizoen verreden. De World Cup in Canada is cruciaal bij de toewijzing van het aantal startplekken voor Nederland op de Olympische Winterspelen in Peking. Een overzicht van het programma, de uitslagen en de belangen.

Programma

Vrijdag 10 december

22.35 uur: 5.000 meter mannen

Zaterdag 11 december

20.30 uur: Tweede 500 meter vrouwen

21.07 uur: 1.500 meter mannen

21.56 uur: 1.000 meter vrouwen

22.40 uur: Massastart mannen

23.04 uur: Ploegenachtervolging vrouwen

Zondag 12 december

20.30 uur: Tweede 500 meter mannen

21.07 uur: 1.500 meter vrouwen

21.57 uur: 1.000 meter mannen

22.41 uur: Massastart vrouwen

23.05 uur: Ploegenachtervolging mannen

Uitslagen

Eerste 500 meter vrouwen

1. Olga Fatkulina (Rus) - 36,72

2. Nao Kodaira (Jap) - 36,81

3. Angelina Golikova (Rus) - 36,82

4. Andzelika Wójcik (Pol) - 36,95

5. Erin Jackson (VS) - 37,16

11. Michelle de Jong - 37,73

13. Dione Voskamp - 37,80

19. Letitia de Jong - 38,10

Eerste 500 meer mannen

1. Laurent Dubreuil (Can) - 33,77

2. Tingyu Gao (Chi) - 33,87

3. Yuma Murakami (Jap) - 33,89

4. Viktor Mushtakov (Rus) - 33,96

5. Ruslan Murashov (Rus) - 34,08

19. Ronald Mulder - 35,01

20. Lennart Velema - 35,11

3.000 meter vrouwen

1. Francesca Lollobrigida (Ita) - 3.54,43

2. Isabella Weidemann (Can) - 3.55,33

3. Martina Sábliková (Tsj) - 3.55,50

4. Ragne Wiklund (Noo) - 3.55,69

5. Evgenia Lalenkova (Rus) - 3.57.87

7. Joy Beune - 4.00,43

13. Carlijn Achtereekte - 4.01,78

16. Reina Anema - 4.05,23





Wat staat er op het spel?

De schaatsers moeten bij de laatste wereldbekerwedstrijd in Calgary het maximumaantal plaatsen voor Nederland bij de Olympische Winterspelen in Peking veilig zien te stellen. Alleen als de schaatsequipe goed presteert in Canada kan Nederland straks negen mannen en vrouwen afvaardigen.

Het aantal startbewijzen voor een land op de Olympische Winterspelen wordt bepaald op basis van de prestaties bij de vier wereldbekerwedstrijden in het Poolse Tomaszów Mazowiecki (12-14 november), het Noorse Stavanger (19-21 november), het Amerikaanse Salt Lake City (3-5 december) en het Canadese Calgary (10-12 december).

De schaatsers verzamelen op elke afstand punten voor het wereldbekerklassement. Na de vier wedstrijden maakt de internationale schaatsfederatie ISU de balans op, waarna ieder land te horen krijgt hoeveel rijders het mag afvaardigen in Peking.

Vooraf is al bepaald wat ervoor nodig is om het maximumaantal tickets van achttien (negen mannen en negen vrouwen) te bemachtigen (zie hieronder). Slaagt Nederland daar niet in, dan moet het één startplek inleveren en zijn er maar zestien tickets te verdelen bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen (26-30 december).

Voorwaarden om negen mannen en negen vrouwen op Spelen te krijgen 500, 1.000 en 1.500 meter: Drie Nederlanders in top twintig van World Cup-klassement

3 kilometer (vrouwen) en 5 kilometer (mannen): Drie Nederlanders in top veertien van World Cup-klassement lange afstanden

5 kilometer (vrouwen) en 10 kilometer (mannen): Twee Nederlanders in top acht World Cup-klassement lange afstanden of bij de vier tijdsnelsten

Massastart: Twee Nederlanders in top 24 World Cup-klassement

Ploegenachtervolging: Nederland moet in top zes van World Cup-klassement komen

Ondanks de niet al te riante uitgangspositie laat Nederland al zijn topschaatsers thuis voor de laatste wereldbekerwedstrijd in Calgary. Zij krijgen de ruimte om een extra trainingskamp te beleggen richting het OKT, waarop de rijders zich individueel moeten kwalificeren voor de Spelen.

Met name op de massastart bij de mannen zijn er zorgen. Op de andere disciplines staat Nederland er goed voor, waardoor toppers als Irene Schouten, Thomas Krol, Ireen Wüst en Jorrit Bergsma ontbreken in Calgary.

Op de massastart moet Nederland met twee rijders in de top 24 van het wereldbekerklassement staan. Dat is na twee races het geval, maar de marge is bijzonder krap. Jorrit Bergsma staat zevende, maar Bart Hoolwerf bezet de 24e plaats. Hoolwerf heeft slechts één punt meer dan de nummer 25.

Wereldbekerstanden

500 meter vrouwen

6. Femke Kok - 216 punten

10. Jutta Leerdam - 194 punten

16. Michelle de Jong - 153 punten

17. Dione Voskamp - 149 punten

500 meter mannen

8. Kai Verbij - 191 punten

11. Dai Dai N'tab - 180 punten

12. Merijn Scheperkamp - 174 punten

17. Hein Otterspeer - 152 punten

1.000 meter vrouwen

3. Jutta Leerdam - 137 punten

7. Ireen Wüst - 102 punten

11. Femke Kok - 95 punten

21. Lotte van Beek - 55 punten

1.000 meter mannen

1. Thomas Krol - 174 punten

2. Kjeld Nuis - 150 punten

3. Hein Otterspeer - 142 punten

4. Kai Verbij - 130 punten

15. Merijn Scheperkamp - 79 punten

1.500 meter vrouwen

3. Ireen Wüst - 140 punten

4. Antoinette de Jong - 127 punten

9. Irene Schouten - 106 punten

17. Jorien ter Mors - 63 punten

1.500 meter mannen

4. Thomas Krol - 113 punten

8. Kjeld Nuis - 104 punten

15. Patrick Roest - 78 punten

16. Jan Blokhuijsen - 74 punten

24. Wesly Dijs - 43 punten

3.000 meter/5.000 meter vrouwen

1. Irene Schouten - 180 punten

4. Antoinette de Jong - 126 punten

8. Joy Beune - 106 punten

12. Carlijn Achtereekte - 89 punten

5.000 meter/10.000 meter mannen

3. Jorrit Bergsma - 135 punten

4. Patrick Roest - 134 punten

10. Marwin Talsma - 94 punten

Massastart mannen

7. Jorrit Bergsma - 227 punten

24. Bart Hoolwerf - 61 punten

Massastart vrouwen

1. Ivanie Blondin (Can) - 336 punten

2. Irene Schouten - 326 punten

3. Marijke Groenewoud - 314 punten

Ploegenachtervolging vrouwen

1. Canada - 240 punten

2. Nederland - 204 punten

3. Japan - 176 punten

Ploegenachtervolging mannen

1. Nederland - 196 punten

2. Noorwegen - 194 punten

3. Verenigde Staten - 192 punten

Nederlandse deelnemers

Vrouwen

500 meter: Michelle de Jong, Dione Voskamp, Marrit Fledderus, Letitia de Jong en Femke Beuling

1.000 meter: Marrit Fledderus, Lotte van Beek, Letitia de Jong, Michelle de Jong en Dione Voskamp

1.500 meter: Lotte van Beek, Joy Beune, Reina Anema, Robin Groot en Sanne in 't Hof

3.000 meter: Carlijn Achtereekte, Joy Beune, Sanne in 't Hof, Reina Anema en Evelien Vijn

Ploegenachtervolging: Evelien Vijn, Sanne in 't Hof, Reina Anema en Robin Groot (inclusief één reserve)

Massastart: Evelien Vijn en Robin Groot

Mannen

500 meter: Ronald Mulder, Lennart Velema, Tijmen Snel, Stefan Westenbroek en Serge Yoro

1.000 meter: Tijmen Snel, Serge Yoro, Louis Hollaar, Lennart Velema en Ronald Mulder

1.500 meter: Marcel Bosker, Louis Hollaar, Marwin Talsma, Tijmen Snel en Kars Jansman

5.000 meter: Marwin Talsma, Marcel Bosker, Kars Jansman, Bart Hoolwerf.

Ploegenachtervolging: Marcel Bosker, Kars Jansman, Marwin Talsma, Bart Hoolwerf, Louis Hollaar (inclusief twee reserves)

Massastart: Bart Hoolwerf en Kars Jansman