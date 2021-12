Van vrijdag tot en met zondag is in Calgary de vierde en beslissende wereldbekerwedstrijd van het schaatsseizoen verreden. Een overzicht van alle uitslagen.

Uitslagen

Eerste 500 meter vrouwen

1. Olga Fatkulina (Rus) - 36,72

2. Nao Kodaira (Jap) - 36,81

3. Angelina Golikova (Rus) - 36,82

4. Andzelika Wójcik (Pol) - 36,95

5. Erin Jackson (VS) - 37,16

11. Michelle de Jong - 37,73

13. Dione Voskamp - 37,80

19. Letitia de Jong - 38,10

Eerste 500 meer mannen

1. Laurent Dubreuil (Can) - 33,77

2. Gao Tingyu (Chi) - 33,87

3. Yuma Murakami (Jap) - 33,89

4. Viktor Mushtakov (Rus) - 33,96

5. Ruslan Murashov (Rus) - 34,08

19. Ronald Mulder - 35,01

20. Lennart Velema - 35,11

3.000 meter vrouwen

1. Francesca Lollobrigida (Ita) - 3.54,43

2. Isabella Weidemann (Can) - 3.55,33

3. Martina Sábliková (Tsj) - 3.55,50

4. Ragne Wiklund (Noo) - 3.55,69

5. Evgenia Lalenkova (Rus) - 3.57.87

7. Joy Beune - 4.00,43

13. Carlijn Achtereekte - 4.01,78

16. Reina Anema - 4.05,23

5.000 meter mannen

1. Nils van der Poel (Zwe) - 6.04,29

2. Davide Ghiotto (Ita) - 6.09,34

3. Ted-Jan Bloemen (Can) - 6.09,52

4. Ruslan Zakharov (Rus) - 6.10,16

5. Sergey Trofimov (Rus) - 6.10,85

15. Marwin Talsma - 6.17,37

Tweede 500 meter vrouwen

1. Angelina Golikova (Rus) - 36,66

2. Nao Kodaira (Jpn) - 36,76

3. Erin Jackson (VS)- 36,92

12. Michelle de Jong - 37,52

15. Dione Voskamp - 37,57

15.Marrit Fledderus - 37,90

1.500 meter mannen

1. Joey Mantia (VS) - 1.41,86

2. Connor Howe (Can) - 1.42,42

3. Allan Dahl Johansson (Nor) - 1.43,27

15. Marcel Bosker - 1.44,83

17. Louis Hollaar - 1.45,76

1.000 meter vrouwen

1. Nao Kodaira (Jpn) - 1.12,51

2. Brittany Bowe (VS) - 1.12,54

3. Olga Fatkulina (Rus) - 1.13,15

14. Lotte van Beek - 1.14,65

16. Letitia de Jong - 1.14,86

Massastart mannen

1. Bart Hoolwerf - 120 punten

2. Bart Swings (Bel) - 108 punten

3. Felix Rijhnen (Dui) - 96 punten

17. Kars Jansman - 48 punten

Ploegenachtervolging vrouwen

1. Canada - 2.52,06

2. Japan - 2.52,89

3. China - 2.58,42

6. Nederland - 2.59,54

Tweede 500 meter mannen

1. Viktor Mushtakov (Rus) - 33,90

2. Yuma Murakami (Jap) - 33,99

3. Laurent Dubreuil (Can) - 34,06

4. Ignat Golovatsiuk (Blr) - 34,12

5. Wataru Morishige (Jap) - 34,13

1.500 meter vrouwen

1. Brittany Bowe (VS) - 1.52,05

2. Nana Takagi (Jap) - 1.52,06

3. Ayano Sato (Jap) - 1.52,19

4. Ragne Wiklund (Noo) - 1.52,47

5. Elizaveta Golubeva (Rus) - 1.52,77

1.000 meter mannen

1. Ning Zhongyan (Chi) - 1.06,65

2. Jordan Stolz (VS) - 1.06,96

3. Viktor Mushtakov (Rus) - 1.06,98

4. Havard Lorentzen (Noo) - 1.07,11

5. Marten Liiv (Est) - 1.07,20

Massastart vrouwen

1. Francesca Lollobrigida (Ita)

2. Ivanie Blondin (Can)

3. Elizaveta Golubeva (Rus)

12. Evelien Vijn

15. Robin Groot

Ploegenachtervolging mannen

1. Verenigde Staten - 3.35,58

2. Noorwegen - 3.36,24

3. Canada - 3.38,60

7. Nederland - 3.41,83

Nederlandse deelnemers

Vrouwen

500 meter: Michelle de Jong, Dione Voskamp, Marrit Fledderus, Letitia de Jong en Femke Beuling

1.000 meter: Marrit Fledderus, Lotte van Beek, Letitia de Jong, Michelle de Jong en Dione Voskamp

1.500 meter: Lotte van Beek, Joy Beune, Reina Anema, Robin Groot en Sanne in 't Hof

3.000 meter: Carlijn Achtereekte, Joy Beune, Sanne in 't Hof, Reina Anema en Evelien Vijn

Ploegenachtervolging: Evelien Vijn, Sanne in 't Hof, Reina Anema en Robin Groot (inclusief één reserve)

Massastart: Evelien Vijn en Robin Groot

Mannen

500 meter: Ronald Mulder, Lennart Velema, Tijmen Snel, Stefan Westenbroek en Serge Yoro

1.000 meter: Tijmen Snel, Serge Yoro, Louis Hollaar, Lennart Velema en Ronald Mulder

1.500 meter: Marcel Bosker, Louis Hollaar, Marwin Talsma, Tijmen Snel en Kars Jansman

5.000 meter: Marwin Talsma, Marcel Bosker, Kars Jansman, Bart Hoolwerf.

Ploegenachtervolging: Marcel Bosker, Kars Jansman, Marwin Talsma, Bart Hoolwerf, Louis Hollaar (inclusief twee reserves)

Massastart: Bart Hoolwerf en Kars Jansman