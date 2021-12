De EK shorttrack gaan in januari definitief niet door. De internationale schaatsbond ISU heeft geen alternatief gevonden nadat het Duitse Dresden de organisatie had teruggegeven wegens coronaperikelen.

De ISU meldt dat Nederland als enige land in de race was om het evenement over te nemen, maar dat het de KNSB uiteindelijk niet is gelukt om de EK van 14 tot en met 16 januari in Dordrecht te houden.

"Ondanks de inspanningen van de KNSB om de organisatie over te nemen, blijken de beperkingen vanwege corona de verplaatsing te verhinderen", meldt de ISU dinsdag in een verklaring.

De EK zou het laatste toernooi zijn voordat de shorttrackers naar Peking afreizen voor de Olympische Spelen. Mogelijk bedenkt de KNSB een alternatief voor de olympiërs, zodat ze zich alsnog optimaal kunnen voorbereiden.

"Onze shorttrackers zouden een internationale krachtmeting op weg naar de Spelen nog heel goed kunnen gebruiken", zegt technisch directeur Remy de Wit tegen Schaatsen.nl. "We gaan kijken of we misschien zelf een alternatieve wedstrijd van de grond kunnen tillen."

De Nederlandse shorttrackers slaagden recent in hun missie om het maximale aantal startplekken voor de Winterspelen te veroveren. De ploeg van kopvrouw Suzanne Schulting maakte indruk met negentien wereldbekermedailles.