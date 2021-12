Het kabinet kan het in financiële problemen verkerende Thialf in Heerenveen niet rechtstreeks steunen, zoals de Tweede Kamer graag wil. Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis heeft de Kamer maandag laten weten dat de steun in strijd zou zijn met de Europese regels.

De Tweede Kamer wilde dat het demissionaire kabinet eenmalig 1 miljoen euro vrijmaakte voor het schaatscomplex. Daarmee zou het stadion in elk geval dit seizoen open kunnen blijven zodat de schaatsers zich er kunnen voorbereiden op de Olympische Winterspelen in Peking in februari.

Er is in Thialf onder meer geld nodig voor onderhoud en aanschaf van nieuwe apparatuur. "Op het moment dat de overheid een directe bijdrage levert aan de vervangingsinvesteringen voor Thialf is er in beginsel sprake van ongeoorloofde staatssteun", schrijft Blokhuis, die grote obstakels ziet in de uitvoering van het plan van de Kamer.

De staatssecretaris zegt wel te willen onderzoeken of er op een andere manier iets gedaan kan worden zodat sporters die zich voorbereiden op de Spelen in ieder geval de komende maanden kunnen blijven trainen in Thialf. Daartoe worden met sportkoepel NOC*NSF verschillende opties onderzocht.

Er zijn al jaren zorgen over de toekomst van het noodlijdende Thialf. Foto: Getty Images

(Oud-)topschaatsers pleitten voor overheidsbijdrage

Het gaat al jaren financieel niet goed met Thialf. In oktober stuurden Nederlandse (oud-)topschaatsers, onder wie Sven Kramer, Ireen Wüst, Mark Tuitert en Rintje Ritsma nog een brandbrief aan de politiek waarin werd gepleit voor een overheidsbijdrage van 20 miljoen euro voor Thialf.

De provincie Friesland, de gemeente Heerenveen, de KNSB en sportkoepel NOC*NSF schoten eerder dit jaar al te hulp. Zij maakten toen bekend dat ze Thialf gezamenlijk jaarlijks met 1,4 miljoen euro zullen steunen.

De 1,4 miljoen euro is precies het tekort waar de accommodatie in Heerenveen mee kampt; de opbrengsten bedragen jaarlijks zo'n 2,8 miljoen euro, terwijl de kosten 4,2 miljoen euro zijn. Thialf heeft de afgelopen jaren al flink bezuinigd.