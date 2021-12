De Nederlandse schaatsploeg laat vrijwel al zijn toprijders thuis voor de cruciale wereldbekerwedstrijd van komend weekend in Calgary. Volgens de selectiecommissie van de KNSB heeft Nederland zijn toprijders in Canada niet nodig om het maximumaantal startplaatsen voor de Olympische Winterspelen in Peking te veroveren, waardoor zij zich kunnen voorbereiden op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Daardoor is er wel plaats voor onder anderen Ronald Mulder.

Nederland moet na drie van de vier wereldbekerwedstrijden in Calgary nog op enkele afstanden punten verzamelen om het maximale aantal van negen mannen en negen vrouwen op de Spelen te krijgen. Met name op de massastart bij de mannen zijn de marges klein. Bart Hoolwerf mag geen plek in het wereldbekerklassement verliezen, anders loopt Nederland een startbewijs mis.

Toch heeft de selectiecommissie van de KNSB ervoor gekozen om alle topschaatsers uit de Nederlandse ploeg niet mee te nemen naar Calgary, zodat ze zich kunnen voorbereiden op het OKT in Heerenveen (26-30 december). Daar moeten de rijders zich individueel plaatsen voor de Spelen.

Dat betekent dat bij de vrouwen onder anderen Irene Schouten, Ireen Wüst, Femke Kok en Jutta Leerdam niet naar Calgary hoeven en bij de mannen Thomas Krol, Jorrit Bergsma, Patrick Roest en Kai Verbij elders aan hun vorm kunnen werken richting het OKT. Ook Hein Otterspeer, die zondag in Salt Lake City nog werd gediskwalificeerd op de tweede 500 meter, krijgt een vrijstelling.

Alleen Joy Beune en regerend olympisch kampioene Carlijn Achtereekte zijn tegen hun zin opgeroepen voor de wereldbekerwedstrijd in Calgary. Zij zouden oorspronkelijk op trainingskamp gaan, maar moeten alsnog naar Canada afreizen om op de 3.000 meter de benodigde punten binnen te halen.

"Op sommige nummers kwamen we in een spagaat terecht", erkent technisch directeur Remy de Wit. "Het spanningsveld is duidelijk: schaatsers willen met Kerst optimaal presteren bij het olympisch kwalificatietoernooi, om later op de Spelen te kunnen excelleren. Maar als we in Calgary de quota niet volmaken en één of meer startplekken verliezen, dan mis je straks misschien de kans om in Peking aan de start te staan."

Nederlandse vrouwen bij World Cup in Calgary: 500 meter: Michelle de Jong, Dione Voskamp, Marrit Fledderus, Letitia de Jong, Femke Beuling.

1.000 meter: Marrit Fledderus, Lotte van Beek, Letitia de Jong, Michelle de Jong, Dione Voskamp.

1.500 meter: Lotte van Beek, Joy Beune, Reina Anema, Robin Groot, Sanne in 't Hof.

3.000 meter: Carlijn Achtereekte, Joy Beune, Sanne in 't Hof, Reina Anema, Evelien Vijn.

Ploegenachtervolging: Evelien Vijn, Sanne in 't Hof, Reina Anema, Robin Groot.

Massastart: Evelien Vijn en Robin Groot.

Ronald Mulder maakt in Calgary zijn rentree nadat hij bij de NK afstanden een liesblessure had opgelopen. Foto: ANP

Ronald Mulder krijgt kans in Calgary

Door de afzeggingen van Kai Verbij, Dai Dai N'tab, Hein Otterspeer en Merijn Scheperkamp is er in de selectie voor de wereldbekerwedstrijd in Calgary plaats voor Ronald Mulder. De Zwollenaar, die in 2014 olympisch brons won op de 500 meter, had zich bij de NK afstanden niet geplaatst voor de World Cups omdat hij geblesseerd uitviel.

Verder zijn er drie debutanten in de Nederlandse ploeg: Robin Groot (1.500 meter), Evelien Vijn (3.000 meter) en Stefan Westenbroek (500 meter).

Nederland heeft op de 1.000 meter bij de mannen en de 1.500 meter bij de vrouwen al voldaan aan de eisen. De beste drie Nederlandse rijders op die afstanden kunnen met nog één wereldbekerwedstrijd te gaan niet meer buiten de top twintig eindigen.