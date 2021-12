De Nederlandse schaatsploeg is na drie van de vier wereldbekerwedstrijden nog lang niet zeker van het maximumaantal startplaatsen voor de Olympische Winterspelen in Peking. Nederland moet komend weekend in Calgary sterk presteren op met name de massastart én ook de 1.500 meter bij de mannen om te voorkomen dat het een startplaats moet inleveren in China.

Het aantal startbewijzen voor een land op de Olympische Winterspelen wordt bepaald op basis van de prestaties bij de vier wereldbekerwedstrijden in het Poolse Tomaszów Mazowiecki (12-14 november), het Noorse Stavanger (19-21 november), Salt Lake City (3-5 december) en Calgary (10-12 december).

De schaatsers verzamelen op elke afstand punten voor het wereldbekerklassement. Na de vier wedstrijden maakt de internationale schaatsfederatie ISU de balans op, waarna ieder land te horen krijgt hoeveel rijders het mag afvaardigen in Peking.

Vooraf is al bepaald wat ervoor nodig is om het maximumaantal tickets van achttien (negen mannen en negen vrouwen) te bemachtigen (zie hieronder). Slaagt Nederland daar niet in, dan moet het één startplek inleveren en zijn er maar zestien tickets te verdelen bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen (26-30 december).

De schaatsploegen hadden vooraf gehoopt dat Nederland na drie van de vier wereldbekerwedstrijden op alle onderdelen het maximumaantal tickets binnen zou hebben. Daardoor zouden ze komend weekend de World Cup in Calgary kunnen overslaan en een extra trainingskamp kunnen beleggen richting het OKT, waar de rijders zich individueel moeten kwalificeren voor de Spelen.

Voorwaarden voor negen mannen en negen vrouwen op Spelen 500, 1.000 en 1.500 meter: Drie Nederlanders in top twintig van World Cup-klassement

3 kilometer (vrouwen) en 5 kilometer (mannen): Drie Nederlanders in top veertien van World Cup-klassement lange afstanden

5 kilometer (vrouwen) en 10 kilometer (mannen): Twee Nederlanders in top acht World Cup-klassement lange afstanden of bij de vier tijdsnelsten

Massastart: Twee Nederlanders in top 24 World Cup-klassement

Ploegenachtervolging: Nederland moet in top zes van World Cup-klassement komen

Technisch directeur Remy de Wit (links) en bondscoach Jan Coopmans (rechts) bepalen wie geselecteerd worden voor de laatste wereldbekerwedstrijd in Calgary.

Massastart: Hoolwerf onder hoogspanning

Nederland moet echter nog vol aan de bak om negen mannen en vrouwen op de Spelen te krijgen. Met name op de massastart én ook op de 1.500 meter bij de mannen zijn er zorgen. Op de andere disciplines staat Nederland er goed voor, waardoor toppers als Irene Schouten, Thomas Krol, Ireen Wüst en Femke Kok zullen ontbreken in Calgary.

Op de massastart moet Nederland met twee rijders in de top 24 van het wereldbekerklassement staan. Dat is na twee races het geval, maar de marge is bijzonder krap. Jorrit Bergsma staat zevende, maar Bart Hoolwerf bezet de 24e plaats. Hoolwerf heeft slechts één punt meer dan de nummer 25.

Hoolwerf werd na het afscheid van Arjan Stroetinga als tweede man naar voren geschoven op de massastart, maar de Eemdijker stelt vooralsnog teleur. Hij drong zowel in Tomaszów Mazowiecki als afgelopen weekend in Salt Lake City niet door tot de finale, wat Nederland een hoop punten heeft gekost voor het klassement.

Wereldbekerstand massastart mannen: 7. Jorrit Bergsma - 227 punten

24. Bart Hoolwerf - 61 punten

25. Timothy Loubineaud (Fra) - 60 punten

Bart Hoolwerf staat onder hoogspanning voor de laatste wereldbekerwedstrijd in Calgary.

1.500 meter: Roest en Blokhuijsen nog niet veilig

Ook op de 1.500 meter kan het zomaar misgaan voor Nederland. Na de matige prestaties is Patrick Roest met een vijftiende plaats Nederlands derde beste rijder op de schaatsmijl, terwijl Jan Blokhuijsen maar een plek onder de nummer twee van de Spelen van Pyeongchang staat.

Hun marge op de nummer 21 is respectievelijk negentien en vijftien punten, waardoor het geen uitgemaakte zaak is dat Nederland met drie rijders in de top twintig van het wereldbekerklassement eindigt. Roest en Blokhuijsen zouden daarom zomaar tegen hun zin kunnen worden opgeroepen voor de World Cup in Calgary.

Technisch directeur Remy de Wit en bondscoach Jan Coopmans bepalen of het nodig is om enkele toppers te selecteren voor de laatste wereldbekerwedstrijd in Calgary, om zo het maximumaantal plaatsen voor de Spelen veilig te stellen.

De selectie voor die wedstrijd wordt maandagavond verwacht. De teams hadden voorafgaand aan het seizoen met de schaatsbond afgesproken dat ze met hun sterkste rijders naar de eerste drie World Cups zouden afreizen. Voor de laatste wereldbekerwedstrijd waren er geen afspraken gemaakt.

Wereldbekerstand 1.500 meter mannen 4. Thomas Krol - 113 punten

8. Kjeld Nuis - 104 punten

15. Patrick Roest - 78 punten

16. Jan Blokhuijsen - 74 punten

21. Emery Lehman - 59 punten