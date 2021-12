Thomas Krol is er blij mee dat hij momenteel de beste Nederlandse schaatser lijkt op de 1.000 meter. De 29-jarige Deventenaar beseft echter ook dat een ticket voor de Olympische Spelen in Peking absoluut geen zekerheidje is.

Krol won zondag bij de wereldbeker in Salt Lake City voor de tweede keer op rij een 1.000 meter door in een rechtstreeks duel af te rekenen met Kjeld Nuis, die de tweede tijd reed. Op de 1.500 meter stelde Krol met een derde plek de eerste Nederlandse podiumplaats van dit seizoen veilig.

Daarmee staat Krol er goed op in de aanloop naar het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van eind deze maand, maar de concurrentie is hevig. Hij strijdt op de 1.000 meter met Nuis, Hein Otterspeer en Kai Verbij om drie tickets.

"Mijn 1.500 was alweer goed en mijn 1.000 meter super. Het is een fantastische score voor mij, misschien een beetje onverwacht. Momenteel ben ik de beste", aldus Krol, die pas laat arriveerde in Salt Lake City, tegen de NOS.

"Het OKT wordt heel spannend. Je kunt het zeker nog niet invullen. Er zijn op dit moment vier supergoede rijders die voor drie plekken moeten gaan. De top drie zal naar de Spelen gaan."

Thomas Krol overtuigt momenteel op de 1.000 meter. Foto: ANP

'Voor een vierde plek hoef je niet eens slecht te rijden'

Krol kwam in de Utah Olympic Oval tot een winnende tijd van 1.06,44. Nuis en Otterspeer reden ook onder de 1.07, in tegenstelling tot Verbij, die er net boven bleef. Krol weet dat hij gewaarschuwd is.

"Als je vierde wordt bij het OKT, en daar hoef je niet eens slecht voor te rijden, dan is er geen uitweg meer mogelijk. Dat is vervelend, maar voor het neutrale publiek heel mooi", aldus de schaatser die nog op zijn olympische debuut wacht.

Komend weekend staat in Calgary de vierde World Cup van het seizoen op het programma, waarna de schaatsers zich gaan voorbereiden op het OKT in Heerenveen, dat van 26 tot en met 30 december duurt.