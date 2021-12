Miho Takagi heeft zondag bij de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City net naast een wereldrecord op de 1.500 meter gegrepen. De Japanse dook onder de 1.50, maar kwam zestien honderdsten van een seconde tekort voor een wereldrecord. Antoinette de Jong werd knap derde.

Volg nieuws over de Olympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Olympische Winterspelen

De 27-jarige Takagi leek lang op koers om de snelste 1.500 meter ooit bij de vrouwen te rijden, maar in de slotrit moest ze net te veel toegeven om haar eigen wereldrecord te breken. Met 1.49,99 was ze nipt langzamer dan drie jaar geleden, toen ze met 1.49,83 het wereldrecord op haar naam zette.

Takagi blijft niettemin dit wereldbekerseizoen ongeslagen op de schaatsmijl. De Japanse won tot dusver alle internationale wedstrijden op de 1.500 meter. Een kleine vier jaar geleden veroverde ze zilver op de Olympische Spelen in Pyeongchang. Toen ging het goud naar Ireen Wüst.

Wüst kon niet in de buurt komen van de tijd van Takagi. De vijfvoudig olympisch kampioene kreeg in Salt Lake City de laatste kans in haar loopbaan op een wereldrecord, wat de enige hiaat op haar imposante erelijst is, maar ze moest met een tijd van 1.52,10 ruim twee seconden toegeven op de Japanse winnares. Ze werd daarmee vierde.

De Jong pakte verrassend het brons in de Utah Olympic Oval. De rijdster van Jumbo-Visma versloeg in een rechtstreeks duel Brittany Bowe en noteerde 1.51,72, waarmee ze liefst anderhalve seconde van haar persoonlijk record afsnoepte. Het is haar eerste podiumplaats van het wereldbekerseizoen. De tweede plek ging naar Ayano Sato uit Japan (1.51,46).

Ook Irene Schouten maakte indruk op het snelle ijs in Salt Lake City. De schaatsster van Team Zaanlander dook met 1.52,12 liefst twee seconden onder haar persoonlijk record, dat op 1.54,14 stond. Jorien ter Mors werd met 1.55,07 teleurstellend negentiende.

Nederland loopt zege mis op massastart

Op de massastart greep Nederland voor het eerst in het wereldbekerseizoen naast de overwinning. Irene Schouten, die de voorgaande twee wedstrijden won, reed op kop voor Marijke Groenewoud en eindigde als vierde in de door Ivanie Blondin gewonnen race.

De Canadese Blondin versloeg in de sprint om de overwinning Groenewoud, die op de streep net tekortkwam en tweede werd. De Nederlandse moet voor de massastart op Olympische Winterspelen in Peking hopen op een aanwijsplek van de selectiecommissie, omdat ze geen individuele afstand zal rijden.