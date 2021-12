De Nederlandse mannen hebben zondag bij de wereldbeker in Salt Lake City opnieuw alle podiumplaatsen veroverd op de 1.000 meter. De zege ging naar Thomas Krol, die in een rechtstreeks duel Kjeld Nuis versloeg. Otterspeer, die op de tweede 500 meter nog werd gediskwalificeerd omdat hij was vergeten een transponder te dragen, werd derde.

De 29-jarige Krol kwam uitstekend uit de startklokken in zijn rit tegen Nuis en hield zijn hoge tempo in het restant van de omloop vast. Met een tijd van 1.06,44 was de rijder van Jumbo-Visma liefst vier tienden van een seconde sneller dan Nuis, die tweede werd in 1.06,86.

Met zijn zilveren medaille herpakte Nuis zich van zijn belabberde 1.500 meter van zaterdag. De regerend olympisch kampioen eindigde als elfde op de schaatsmijl en zei na afloop dat hij zich zorgen maakte over zijn vorm. Otterspeer werd met 1.06,95 derde, wat een nieuw persoonlijk record voor de schaatser van Jumbo-Visma betekende.

Voor de derde wereldbekerwedstrijd op rij bestond het podium op de 1.000 meter bij de mannen daarmee uit uitsluitend Nederlanders. Otterspeer won vorige maand nog de eerste wereldbekerwedstrijd in Polen, waarna de tweede wereldbeker een prooi werd voor Krol.

Kai Verbij kwam er niet aan te pas. De regerend wereldkampioen bleef met 1.07,03 boven de 1.07 en eindigde als vijfde, nipt achter de Noor Havard Lorentzen (1.07,00). Merijn Scheperkamp werd in een nieuw persoonlijk record van 1.07,46 twaalfde.

Hein Otterspeer werd gediskwalificeerd op de tweede 500 meter in Salt Lake City. Foto: Pro Shots

Eerder op de dag werd Otterspeer op de tweede 500 meter gediskwalificeerd. De rijder van Jumbo-Visma had in een rechtstreeks duel Kai Verbij verslagen, maar bleek geen transponder te dragen, waarop hij werd teruggezet in de uitslag. Wataru Morishige won de 500 meter door als enige rijder onder de 34 seconden te duiken.

De 33-jarige Otterspeer noteerde in de Utah Olympic Oval een tijd van 34,26 seconden, waarmee hij zevende geworden zou zijn op de tweede 500 meter. De ervaren sprinter moest zijn tijd echter inleveren omdat hij geen transponder droeg, wat verplicht is volgens de reglementen van de internationale schaatsfederatie ISU.

Otterspeer had vrijdag in zijn eerste omloop nog 34,36 genoteerd, waarmee hij ook sneller was dan Verbij en Nederlands beste rijder was op de 500 meter. Regerend Nederlands kampioen Verbij werd nu in 34,31 negende. Daarmee was hij een stuk sneller dan vrijdag (34,47).

Wataru Morishige won de 500 meter door als enige rijder onder de 34 seconden te duiken. Foto: USA Sports Today

De zege ging verrassend genoeg naar Wataru Morishige, die als enige schaatser onder de 34 seconden reed. De Japanner klokte 33,99 en was een honderdste van een seconde sneller dan de Russische nummer twee Artem Arefyev. Regerend wereldkampioen Laurent Dubreuil werd derde in 34,05.

Favorieten Gao Tingyu en Viktor Mushtakov wisten geen tijd neer te zetten in Salt Lake City. Gao, die bij de eerste wereldbekerwedstrijd in Polen de eerste omloop won, startte vals, terwijl Mushtakov in de voorlaatste rit tegen Tatsuya Shinhama op een blokje stapte en onderuitging.

Dai Dai N'tab verbeterde zich aanzienlijk in vergelijking met de eerste omloop van afgelopen vrijdag. De rijder van Jumbo-Visma klokte 34,34, waarmee hij elf honderdste van zijn tijd op vrijdag afsnoepte. Daarmee werd hij tiende. Merijn Scheperkamp eindigde met 34,53 als twaalfde.