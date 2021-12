Jutta Leerdam kan niet vertellen wat er precies misging bij haar mislukte start op de 500 meter zaterdag bij de World Cup in Salt Lake City. De 22-jarige Nederlandse dacht dat ze vals startte, waardoor ze stopte en daarna toch weer verderging. Met een tijd van 45,53 eindigde ze als twintigste en laatste.

"Ik heb geen idee wat er gebeurde", zei Leerdam tegenover de NOS. "Ik zat in positie, moest omhoog en toen schoot de starter af. Toen dacht ik: moet ik nou gaan of niet?"

De schaatsster van Team Worldstream-Corendon hield in en deed zelfs haar bril af, terwijl tegenstander Femke Kok hard wegreed. Leerdam besefte vervolgens dat ze een fout had gemaakt. "Toen ben ik toch maar gaan rijden met het idee: dan heb ik in ieder geval wat punten."

Door de start van Leerdam werd het ook voor Kok een vreemde race. "Normaal gesproken voel je iemand naast je, maar nu niet", zei Kok, maar het leek haar niet te deren. Als eerste Nederlandse ooit klokte ze een tijd onder de 37 seconden op de 500 meter (36,96).

Het podium van de 1.000 meter met Jutta Leerdam op de tweede plaats. Foto: EPA

'Ik hoef nog niet te pieken'

De 21-jarige Kok eindigde met haar Nederlands record als vierde. Voor Leerdam werd het uiteindelijk ook nog een redelijke dag, want zij revancheerde zich met zilver op de 1.000 meter.

"Ik moest wat gebeurd was op de 500 meter snel achter me laten, dat was best een lastige switch. Maar ik schaatste wel weer lekker", zei Leerdam, die 1.12,25 klokte. De Japanse Miho Takagi was de snelste in 1.11,83.

Het betekende voor Leerdam haar tweede medaille ooit op een World Cup. "Op dit moment ben ik tevreden met zilver, het is pas begin december", vervolgde Leerdam, die in februari in Peking kanshebber is op olympisch goud. "Het doel was om hard te rijden hier in Salt Lake City en dat is gelukt. Maar ik hoef nog niet te pieken."