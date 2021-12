Kjeld Nuis is radeloos na zijn belabberde tijd op de 1.500 meter in Salt Lake City. De regerend olympisch kampioen op de schaatsmijl noteerde zaterdag op de snelle baan 'slechts' 1.43,04, waarmee hij op een teleurstellende elfde plaats eindigde.

Volg nieuws over de Olympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Olympische Winterspelen

"Ik schrik er eerlijk gezegd zelf ook van", zei Nuis na afloop tegen de NOS. "Ik weet de vinger vandaag niet op de zere plek te leggen. Ik heb geen idee. Dat is gek, ja. Ik sta hier ook niet heel gerust."

De 32-jarige Nuis begon nog sterk aan zijn race tegen de Zuid-Koreaan Kim Min-seok en reed op het schema van de snelste tijd van de Amerikaan Joey Mantia, maar in de slotronde stortte de olympisch kampioen van Pyeongchang volledig in, waardoor hij op 1.43,04 bleef steken.

"Natuurlijk maak ik me zorgen", aldus Nuis. "Deze tijd rijd ik ook in Thialf. Ik had me goed voorbereid en deed wat ik de afgelopen twee keer had gedaan. Toen had ik twee keer een gouden medaille om mijn nek. Ik weet niet waarom het nu niet goed ging."

"De afgelopen dagen ging het technisch lekker op het ijs en de start ging steeds beter. Maar vandaag moest ik er echt voor werken en daar is dit ijs niet geschikt voor. Ik ging veel te langzaam. Ik ben niet voor 1.43 opgestaan en tien dagen hiernaartoe gekomen. Ik baal hier ontzettend van."

Kjeld Nuis kon opnieuw geen potten breken op de 1.500 meter. Kjeld Nuis kon opnieuw geen potten breken op de 1.500 meter. Foto: ANP

Nuis hoopt knop om te zetten voor 1.000 meter

Nuis weigert bij de pakken neer te zitten na zijn slechte race op de 1.500 meter. De schaatser van Team Reggeborgh rijdt zondag op de slotdag van de World Cup in Salt Lake City de 1.000 meter, waarop hij eveneens olympisch kampioen is.

"De dag voordat ik in 2019 1.06,18 reed, reed ik een hele slechte temporace en heb ik de hele avond zitten balen. Toen zei mijn toenmalige trainer Ben Jongejan: 'Ga je nu een avond van tevoren zitten zeiken? Morgen is een nieuwe dag'. Toen reed ik een wereldrecord."

"Het kan wel, maar ik moet er wel goed op zitten. Als ik vandaag rijd zoals gisteren, wordt het niks. Ik moest voor elke slag werken en dan is de batterij te snel leeg. Ik baal van mijn niveau. Ik had op veel beter gehoopt."