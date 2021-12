Thomas Krol heeft zaterdag in Salt Lake City voor de eerste Nederlandse podiumplaats van het wereldbekerseizoen gezorgd op de 1.500 meter. De regerend wereldkampioen op de schaatsmijl werd derde in een tijd van 1,41,89. Kjeld Nuis stelde zwaar teleur met een elfde plaats.

De 29-jarige Krol stond in de Utah Olympic Oval al in de zesde rit op het ijs en had in zijn omloop geen kind aan zijn tegenstander Takuro Oda. Met 1.41,89 ging hij lang aan de leiding, maar in de voorlaatste rit doken zowel winnaar Joey Mantia (1.41,15) als nummer twee Zhongyan Ning (1.41,38) onder de tijd van de Nederlander.

Nuis stelde opnieuw zwaar teleur op de schaatsmijl. Na een zesde plaats in Tomaszów Mazowiecki en een zevende plek in Stavanger werd hij nu elfde in een tijd van 1.43,04. Bijna drie jaar geleden reed de Zuid-Hollander nog een wereldrecord in Salt Lake City (1.40,17).

Nuis en Krol reden tot op heden nog ondermaats in het wereldbekerseizoen. Zowel in de openingswedstrijd in het Poolse Tomaszów Mazowiecki als twee weken geleden in Stavanger eindigden de Nederlanders naast het podium.

Wesly Dijs maakte indruk met een tijd van 1.42,38, wat voor de Soester een nieuw persoonlijk record was. Daarmee werd hij knap vierde. Dijs was ook veel sneller dan zijn landgenoten Patrick Roest (1.44,19) en Jan Blokhuijsen (1.45,37), die opnieuw geen potten konden breken op de schaatsmijl. Roest eindigde als achttiende, Blokhuijsen werd laatste.

Rijders moeten aan de bak met oog op Spelen

De Nederlandse mannen moeten op de 1.500 meter nog aan de bak om ervoor te zorgen dat Nederland met het maximum aantal deelnemers op de Olympische Winterspelen in Peking aan de start verschijnt.

Nederland moet na de vier World Cups op elke afstand met drie rijders in de top twintig van wereldbekerklassement staan om negen mannen en vrouwen op de Spelen te krijgen. Na Krol (vierde) en Nuis (achtste) is Roest met een vijftiende plaats Nederlands beste derde rijder.

Roest zal daardoor volgende week vrijwel zeker aan de World Cup in Calgary moeten deelnemen om voor een toptwintignotering te zorgen. Het is nog niet duidelijk of hij dat gaat doen. Met het oog op het olympisch kwalificatietoernooi eind deze maand verkiezen de teams normaal gesproken een trainingskamp boven een wereldbekerwedstrijd.

Op de massastart kon Jorrit Bergsma niet om de zege strijden. Het peloton met daarin de Nederlander liet een kopgroep van drie gaan en in de sprint om de overwinning was de Belg Bart Swings de snelste. Bergsma eindigde als zesde.