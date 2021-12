Femke Kok heeft zaterdag in Salt Lake City op de 500 meter als eerste Nederlandse vrouw ooit een tijd onder de 37 seconden geschaatst. De Friezin werd in de Utah Olympic Oval vierde in een tijd van 36,96 seconden, waarmee ze haar nationale record van een dag eerder met vijf honderdste verbeterde en vierde werd. Kok liet zich in haar race niet afleiden door een merkwaardige fout van haar tegenstander Jutta Leerdam.

De 21-jarige Kok deed in haar rit tegen Leerdam 10,49 seconden over de eerste 100 meter en noteerde vervolgens 26,47 seconden over de hele ronde. De 36,96 was voor de rijder van Team Reggeborgh goed voor de vierde plaats.

Kok brak vrijdag op de eerste 500 meter nog het bijna negen jaar oude Nederlandse record van Thijsje Oenema. Kok noteerde 37,01, terwijl het nationale record op 37,06 stond. Oenema klokte die tijd in januari 2013.

Door een merkwaardige inschattingsfout kon Leerdam geen goede tijd neerzetten in Salt Lake City. De rijder van Team Worldstream-Corendon dacht dat ze vals startte en stopte met schaatsen, maar de starter brak de race niet af, waardoor Leerdam uitgeschakeld was. Met 45,53 eindigde ze als laatste.

De zege op de 500 meter ging voor het eerst dit seizoen naar de Poolse Andzelika Wójcik, die met 36,77 een honderdste van een seconde sneller was dan nummer twee Angelina Golikova. Olga Fatkulina (36,93) completeerde het podium.

Erin Jackson stelde teleur met een tijd van 37,02. De Amerikaanse won vrijdag de eerste 500 meter in Salt Lake City, wat voor haar alweer de vierde overwinning van het wereldbekerseizoen was. Dione Voskamp reed met 37,61 een persoonlijk record (vijftiende), terwijl Michelle de Jong in 37,68 zestiende werd.