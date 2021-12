Bondscoach Jan Coopmans van de Nederlandse schaatsploeg heeft een hersenschudding overgehouden aan zijn harde val tijdens een training voor de World Cup in het Amerikaanse Salt Lake City. De Limburger is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis.

De 64-jarige Coopmans werd donderdag onderuit geschoven door een Poolse schaatsster die was gevallen en over het ijs gleed. De Nederlander viel hard met zijn hoofd op het ijs en verloor kort het bewustzijn. Hij was snel weer bij kennis, maar ging uit voorzorg naar een ziekenhuis voor een aantal onderzoeken.

Daar werd "gelukkig alleen" een hersenschudding vastgesteld. Coopmans is na één nacht in het ziekenhuis teruggekeerd naar zijn hotel en wordt daar nog in de gaten gehouden door de bondsarts. Vanzelfsprekend moet hij de wedstrijden van zaterdag en zondag in in Salt Lake City aan zich voorbij laten gaan.

"Wat betreft de World Cup in Calgary (10-12 december, red.) bekijken we hoe we de taken rondom de teamonderdelen zullen verdelen, en of er al dan niet een rol voor Jan als coach is weggelegd. Zijn gezondheid en herstel staan voorop", zegt technisch directeur Remy de Wit op Schaatsen.nl.

Coopmans is als bondscoach bij de schaatsbond verantwoordelijk voor de ploegonderdelen, waaronder de ploegachtervolging, de massastart en de teamsprint. Zijn taken in Salt Lake City worden overgenomen door de aanwezige begeleiding van de commerciële teams.

De World Cup in de Verenigde Staten is vrijdag begonnen en wordt zaterdag vervolgd met de tweede 500 meter voor vrouwen, de 1.500 meter, de 1.000 meter en de massastart voor mannen en de ploegenachtervolging bij de vrouwen.